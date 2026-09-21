22–24 сентября в Харькове и населенных пунктах Харьковской области не будет газа

Специалисты проводят ремонт сетей. Фото иллюстративное: Харьковский городской филиал "Газмережи"

В Харьковской области временно приостановят газоснабжение из-за плановых работ на сетях. Ограничения коснутся части Харькова, а также населенных пунктов Богодуховской и Староверовской общин. В "Газмережах" назвали адреса и время, когда должно возобновиться газоснабжение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский филиал "Газмережи".

Реклама

Отключение в Харькове

22 сентября 2026 года газоснабжение временно приостановят в Основянском районе Харькова. Без газа останутся потребители на улице Безлюдивской по адресам:

дома № 18, 20, 22, 24, 26;

дома № 28, 30, 34, 36.

После завершения работ газоснабжение будет возобновлено. Для этого жильцам необходимо предоставить сотрудникам "Газмереж" доступ в квартиры для обследования внутридомовой системы. До начала работ потребителям рекомендуется перекрыть краны перед газовыми приборами.

Отключение газа в Старовировской громаде

В Старовировской громаде газоснабжение временно приостановят 23 сентября с 09:00 в селах Станичное, Литовки и Дигтярка. Также возможно приостановление газоснабжения в Лиховом, Дереговке и Ляшевке.

Читайте также:

Возобновление газоснабжения запланировано на 16:00 23 сентября. Жителей просят заранее перекрыть краны перед газовыми приборами и предоставить работникам "Газмереж" доступ в дома. В компании подчеркнули, что у её сотрудников есть документы, подтверждающие их принадлежность к Харьковскому филиалу.

Богодуховская громада без газа

В селе Максимовка Богодуховской громады подачу газа временно приостановят 24 сентября с 08:00 из-за плановых работ. Ограничения будут действовать на улицах Абрикосовой, Весенней, Полевой, Привокзальной, Рождественской, Соборности и Харьковской. Возобновить подачу газа планируется до 17:00 24 сентября. До этого времени жителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами. После завершения работ необходимо будет впустить представителей "Газмереж" в дома для безопасного возобновления газоснабжения.

Тариф на газ

Отметим, что в сентябре для бытовых потребителей Харькова, пользующихся тарифом "Фиксированный" от "Нафтогаза", газ стоит 7,96 грн за кубометр с НДС. Такая цена действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года. Кроме того, отдельно оплачивается тариф за распределение газа.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа, чтобы поддержать работу местного бизнеса и продлить график движения общественного транспорта. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть Совет обороны области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области продолжают совершенствовать систему дифференцированных воздушных тревог. Сигналы уже могут касаться отдельных районов и даже конкретных объектов. В частности, новую систему внедрили для автозаправочных станций.