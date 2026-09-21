Газу не буде у Харкові та громадах Харківщини 22–24 вересня

Фахівці ремонтують мережі. Фото ілюстративне: Харківська міська філія "Газмережі"

На Харківщині тимчасово припинять газопостачання через планові роботи на мережах. Обмеження торкнуться частини Харкова, а також населених пунктів Богодухівської та Старовірівської громад. У "Газмережах" назвали адреси й час, коли мають відновити розподіл газу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську філію "Газмережі".

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Відключення у Харкові

22 вересня 2026 року газопостачання тимчасово припинять у Основ'янському районі Харкова. Без газу залишаться споживачі на вулиці Безлюдівській за адресами:

будинки №18, 20, 22, 24, 26;

будинки №28, 30, 34, 36.

Після завершення робіт газопостачання відновлять. Для цього мешканцям потрібно надати працівникам "Газмереж" доступ до помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи. До початку робіт споживачам радять перекрити крани перед газовими приладами.

Вимкнення газу в Старовірівській громаді

У Старовірівській громаді газопостачання тимчасово припинять 23 вересня з 09:00 у селах Станичне, Литовки та Дігтярка. Також можливе припинення газопостачання у Лиховому, Дерегівці та Ляшівці.

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Відновлення розподілу газу заплановане з 16:00 23 вересня. Мешканців просять заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами та надати працівникам "Газмереж" доступ до осель. У компанії наголосили, що її працівники мають документи, які підтверджують їхню приналежність до Харківської філії.

Богодухівська громада без газу

У селі Максимівка Богодухівської громади розподіл газу тимчасово припинять 24 вересня з 08:00 через планові роботи. Обмеження діятимуть на вулицях Абрикосовій, Весняній, Польовій, Привокзальній, Різдвяній, Соборності та Харківській. Відновити розподіл газу планують до 17:00 24 вересня. До цього часу мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами. Після завершення робіт потрібно буде допустити представників "Газмереж" до осель для безпечного відновлення газопостачання.

Тариф на газ

Зазначимо, у вересні, для побутових споживачів Харкова, які користуються тарифом "Фіксований" від "Нафтогазу", газ коштує 7,96 грн за кубометр з ПДВ. Така ціна діє з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року. Крім того, окремо сплачується тариф за розподіл газу.

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