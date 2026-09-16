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Главная Харьков Харьков и область останутся без света и газа: адреса отключений

Харьков и область останутся без света и газа: адреса отключений

Ua ru
16 сентября 2026 16:11
Отключение света и газа в Харьковской области: адреса и время
Специалисты ремонтируют сети. Фото: Харьковоблэнерго

В Харькове и области ожидаются временные перебои с электро- и газоснабжением. В части Основянского и Слободского районов города не будет света, специалисты проведут ремонтные работы. Кроме того, в поселке Кочеток Чугуевской общины на несколько дней приостановят подачу газа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на «Харьковоблэнерго».

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Где не будет света

В субботу, 19 сентября, из-за ремонтных работ с 8:30 до 19:00 отключат электричество в части Основянского и Слободского районов Харькова. Света не будет по следующим адресам:

  • ул. Зерновая, 6, 53, 55, 55Г, 57.
  • пер. Зерновой, 5А, 5Б, 5В, 5Г.
  • ул. Чугуевская, 27–33, 78.
  • ул. Дмитрия Коцюбайла, 2, 2Б, 4, 4А, 38.
  • проезд Верещаковский, 15–23, 30, 36–40.
  • ул. Грозненская, 32–56А.
  • ул. Макеевская, 3–83/5, 6–16, 20/24–90.
  • пер. Макеевский, 3–7А, 4–6.
  • 1-й Макиевский проезд, 3–7, 2–4.
  • 3-й Макиевский в-зд, 7–13, 8–12.
  • ул. Шляхетная, 1–27, 2/21–24, 17–27/18, 20–24/20.
  • ул. Азербайджанская, 11–25А, 18/48–30А.
  • ул. Азербайджанская, 2–4, 11.
  • ул. Качановская, 1–26.
  • ул. Молочная, 56.
  • ул. Биологическая, 4Б, 13.
  • ул. Друкарская, 21–51, 20–44, 51.
  • ул. Надиевская, 1–31, 2А–20А.
  • ул. Донецкая, 28.
  • пер. Тетяновский, 4, 9–13.
  • пер. Узбекский, 1–6.
  • ул. Смерековый, 8–12.
  • ул. Лисаветинская, 7, 7А, 7Б, 7В.

Отключение газа

Жителей Чугуевской общины также предупредили о временном прекращении подачи газа. С 8:00 23 сентября из-за плановых работ газоснабжение будет приостановлено в поселке Кочеток. Без газа временно останутся дома на следующих улицах:

  • ул. Владимирская.
  • ул. Свободы.
  • ул. Полевая.
  • ул. Северная.
  • ул. Радужная.

Возобновить подачу газа планируется с 17:00 25 сентября. До этого времени жителей просят самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами.

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После завершения работ потребителям необходимо будет впустить представителей Харьковского филиала «Газмережи» в свои дома для безопасного возобновления газоснабжения. В филиале также подчеркнули, что все его сотрудники имеют соответствующие документы, подтверждающие, что они являются сотрудниками Харьковского филиала «Газмережи».

Тарифы на коммунальные услуги

Отметим, что в Харькове для бытовых потребителей, пользующихся тарифом "Фиксированный" от "Нафтогаза", газ стоит 7,96 грн за кубометр с НДС. Такая цена действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года. При этом отдельно оплачивается тариф за распределение газа.

Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в сентябре не изменяется и составляет 4,32 грн за кВт-ч. Те домохозяйства, которые пользуются электроотоплением, смогут перейти на льготную ставку 2,64 грн за кВт-ч на первые 2000 кВт-ч уже с 1 октября, когда официально начнется соответствующий сезон.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа, чтобы поддержать работу местного бизнеса и продлить график движения общественного транспорта. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть Совет обороны области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Также Новини.LIVE писали, что движение трамваев на ул. Георгия Тарасенко, от ул. Полевой до ул. Кошкина, будет приостановлено с 9:00 16 сентября до 17:00 25 сентября. Причина — ремонт трамвайных путей. Кроме того, с 8:00 до 18:00 с 16 по 25 сентября на ул. Георгия Тарасенко, на участке от проезда Афанасия Фирсова до ул. Кошкина в направлении ул. Морозова, будет ограничено движение транспорта.

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Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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