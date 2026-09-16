Відключення світла й газу на Харківщині: адреси та час

Фахівці ремонтують мережі. Фото ілюстративне: Харківобленерго

У Харкові та області будуть тимчасові перебої з електро- та газопостачанням. У частині Основ’янського та Слобідського районів міста не буде світла, фахівці проведуть ремонтні роботи. Крім того, у селищі Кочеток Чугуївської громади на кілька днів призупинять розподіл газу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківобленерго.

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Де не буде світла

У суботу, 19 вересня, через ремонтні роботи з 8:30 до 19:00 знеструмлять частину Основ’янського та Слобідського районів Харкова. Світла не буде за такими адресами:

вул. Зернова, 6, 53, 55, 55Г, 57.

пров. Зерновий, 5А, 5Б, 5В, 5Г.

вул. Чугуївська, 27–33, 78.

вул. Дмитра Коцюбайла, 2, 2Б, 4, 4А, 38.

пр-зд Верещаківський, 15–23, 30, 36–40.

вул. Грозненська, 32–56А.

вул. Макіївська, 3–83/5, 6–16, 20/24–90.

пров. Макіївський, 3–7А, 4–6.

1-й Макіївський в-зд, 3–7, 2–4.

3-й Макіївський в-зд, 7–13, 8–12.

вул. Шляхетна, 1–27, 2/21–24, 17–27/18, 20–24/20.

вул. Азербайджанська, 11–25А, 18/48–30А.

в-зд Азербайджанський, 2–4, 11.

вул. Качанівська, 1–26.

вул. Молочна, 56.

вул. Біологічна, 4Б, 13.

вул. Друкарська, 21–51, 20–44, 51.

вул. Надіївська, 1–31, 2А–20А.

вул. Донецька, 28.

пров. Тетянівський, 4, 9–13.

пров. Узбецький, 1–6.

в-д Смерековий, 8–12.

вул. Лисаветинська, 7, 7А, 7Б, 7В.

Відключення газу

Мешканців Чугуївської громади також попередили про тимчасове припинення розподілу газу. Із 8:00 23 вересня через планові роботи газопостачання призупинять у селищі Кочеток. Без газу тимчасово залишаться будинки на таких вулицях:

вул. Володимирська.

вул. Свободи.

вул. Польова.

вул. Північна.

вул. Радужна.

Відновити розподіл газу планують із 17:00 25 вересня. До цього часу мешканців просять самостійно перекрити крани перед газовими приладами.

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Тарифи на комунальні послуги

Зазначимо, у Харкові для побутових споживачів, які користуються тарифом "Фіксований" від "Нафтогазу", газ коштує 7,96 грн за кубометр з ПДВ. Така ціна діє з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року. Водночас окремо сплачується тариф за розподіл газу.

Вартість електроенергії для побутових споживачів у вересні не змінюється і становить 4,32 грн за кВт-год. Ті домогосподарства, які користуються електроопаленням, зможуть перейти на пільгову ставку 2,64 грн за кВт-год на перші 2000 кВт-год вже з 1 жовтня, коли офіційно розпочнеться відповідний сезон.

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