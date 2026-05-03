Харьков и область под атакой россиян: что известно о последствиях

Харьков и область под атакой россиян: что известно о последствиях

Дата публикации 3 мая 2026 10:06
Попадание дрона в АЗС. Фото: Харьковская областная военная администрация

За минувшие сутки, 2 мая, российские войска атаковали Харьков и еще 17 населенных пунктов области. Целью ударов были жилые районы, транспортная инфраструктура и гражданские объекты. В результате обстрелов пострадали 13 человек.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Рятувальники ліквідовують наслідки ударів
Спасатель на месте удара. Фото: Харьковская областная военная администрация

Пострадавшие в результате атаки на Харьковщину

По его информации, в самом Харькове ранения получили девять человек. Среди них мужчины в возрасте 47, 89, 62, 61 и 44 лет, а также женщины 49, 38, 48 и 57 лет. В селе Белый Колодец Волчанской громады ранен 47-летний мужчина. В Балаклее пострадали еще три человека - двое мужчин 34 и 76 лет и 53-летняя женщина.

Пошкоджена АЗС у Харкові
Наслудки атаки на одну из АЗС в Харькове. Фото: Харьковская областная военная администрация
Рятувальники працюють над гасінням вогню на АЗС
Спасатель тушит пожар на заправочной станции. Фото: Харьковская областная военная администрация

Олег Синегубов сообщил, что российские войска активно применяли беспилотники и другие виды вооружения. Кроме дронов, по области применяли управляемые авиабомбы, fpv-дроны и другие типы беспилотников.

"Враг атаковал БпЛА Слободской, Салтовский, Основянский, Шевченковский, Холодногорский районы Харькова", — отметил он.

Последствия атаки на Харьков и область

По его информации, в Харькове повреждены многоквартирный дом, два частных дома, объекты железнодорожной инфраструктуры, автосалон и 20 автомобилей. Также зафиксировано повреждение пяти автозаправочных станций.

Згоріла автівка у Харкові
Уничтоженная машина в Харькове. Фото: Харьковская областная военная администрация

В Богодуховском районе разрушениям подверглись фермерское хозяйство, жилые дома, почта, гаражи, автомобиль экстренной медицинской помощи и производственные помещения.

В Купянском районе повреждена автостанция, в Изюмском — жилые дома, электросети и объекты малого бизнеса, в том числе кафе и торговые павильоны.

В Харьковском районе повреждены дом, автозаправочная станция, железнодорожная инфраструктура и автомобиль. В Берестинском районе подверглись разрушениям частный дом и ферма.

Наслідки атаки на Харків
Воронка от попадания дрона. Фото: Харьковская областная военная администрация

Новини.LIVE информировали, что днем 2 мая российские беспилотники ударили по нескольким районам города. Атаке подверглись четыре автозаправочные станции и жилая застройка. Есть шестеро пострадавших.

Ранее Новини.LIVE писали, что по данным Харьковской областной прокуратуры, ночью 2 мая российские войска ударили дронами, предварительно типа "Герань-2", по селу Васищево Харьковского района. После попаданий зафиксировали разрушения в жилом секторе. Трое в возрасте от 38 до 67 лет, 49-летний мужчина, испытали острую реакцию на стресс.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на субботу, 2 мая, россияне обстреляли Харьков. Под ударом был Шевченковский район. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате попадания "Шахеда" во второй этаж многоквартирного жилого дома мужчина получил осколочное ранение грудной клетки. Дрон не сдетонировал.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
