Харків і область під атакою росіян: що відомо про наслідки

Влучання дрона в АЗС. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

За минулу добу, 2 травня, російські війська атакували Харків і ще 17 населених пунктів області. Ціллю ударів були житлові райони, транспортна інфраструктура та цивільні об’єкти. Внаслідок обстрілів постраждали 13 людей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Рятувальник на місці удару. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Постраждалі унаслідок атаки на Харківщину

За його інформацією, у самому Харкові поранення отримали дев’ятеро людей. Серед них чоловіки віком 47, 89, 62, 61 і 44 років, а також жінки 49, 38, 48 і 57 років. У селі Білий Колодязь Вовчанської громади поранено 47-річного чоловіка. У Балаклії постраждали ще троє людей — двоє чоловіків 34 і 76 років та 53-річна жінка.

Наслудки атаки на одну із АЗС у Харкові. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Рятувальник гасить пожежу на заправній станції. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Олег Синєгубов повідомив, що російські війська активно застосовували безпілотники та інші види озброєння. Крім дронів, по області застосовували керовані авіабомби, fpv-дрони та інші типи безпілотників.

"Ворог атакував БпЛА Слобідський, Салтівський, Основ’янський, Шевченківський, Холодногірський райони Харкова", — зазначив він.

Наслідки атаки на Харків та область

За його інформацією, у Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок, два приватні будинки, об’єкти залізничної інфраструктури, автосалон і 20 автомобілів. Також зафіксовано пошкодження п’яти автозаправних станцій.

Знищена автівка у Харкові. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

У Богодухівському районі руйнувань зазнали фермерське господарство, житлові будинки, пошта, гаражі, автомобіль екстреної медичної допомоги та виробничі приміщення.

У Куп’янському районі пошкоджено автостанцію, в Ізюмському — житлові будинки, електромережі та об’єкти малого бізнесу, зокрема кафе й торговельні павільйони.

У Харківському районі пошкоджено будинок, автозаправну станцію, залізничну інфраструктуру та автомобіль. У Берестинському районі зазнали руйнувань приватний будинок і ферма.

Вирва від попадання дрона. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Новини.LIVE інформували, що вдень 2 травня російські безпілотники вдарили по кількох районах міста. Атаки зазнали чотири автозаправні станції та житлова забудова. Є шестеро постраждалих.

Раніше Новини.LIVE писали, що за даними Харківської обласної прокуратури, вночі 2 травня російські війська вдарили дронами, попередньо типу "Герань-2", по селу Васищеве Харківського району. Після влучань зафіксували руйнування у житловому секторі. Троє віком від 38 до 67 років, 49-річний чоловік, зазнали гострої реакції на стрес.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в ніч на суботу, 2 травня, росіяни обстріляли Харків. Під ударом був Шевченківський район. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок влучання "Шахеда" у другий поверх багатоквартирного житлового будинку чоловік зазнав осколкового поранення грудної клітини. Дрон не здетонував.