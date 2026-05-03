Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Харків і область під атакою росіян: що відомо про наслідки

Харків і область під атакою росіян: що відомо про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 3 травня 2026 10:06
Харків і область під атакою росіян: що відомо про наслідки
Влучання дрона в АЗС. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

За минулу добу, 2 травня, російські війська атакували Харків і ще 17 населених пунктів області. Ціллю ударів були житлові райони, транспортна інфраструктура та цивільні об’єкти. Внаслідок обстрілів постраждали 13 людей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Рятувальники ліквідовують наслідки ударів
Рятувальник на місці удару. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Постраждалі унаслідок атаки на Харківщину

За його інформацією, у самому Харкові поранення отримали дев’ятеро людей. Серед них чоловіки віком 47, 89, 62, 61 і 44 років, а також жінки 49, 38, 48 і 57 років. У селі Білий Колодязь Вовчанської громади поранено 47-річного чоловіка. У Балаклії постраждали ще троє людей — двоє чоловіків 34 і 76 років та 53-річна жінка.

Пошкоджена АЗС у Харкові
Наслудки атаки на одну із АЗС у Харкові. Фото: Харківська обласна військова адміністрація
Рятувальники працюють над гасінням вогню на АЗС
Рятувальник гасить пожежу на заправній станції. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Олег Синєгубов повідомив, що російські війська активно застосовували безпілотники та інші види озброєння. Крім дронів, по області застосовували керовані авіабомби, fpv-дрони та інші типи безпілотників.

"Ворог атакував БпЛА Слобідський, Салтівський, Основ’янський, Шевченківський, Холодногірський райони Харкова", — зазначив він.

Читайте також:

Наслідки атаки на Харків та область

За його інформацією, у Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок, два приватні будинки, об’єкти залізничної інфраструктури, автосалон і 20 автомобілів. Також зафіксовано пошкодження п’яти автозаправних станцій.

Згоріла автівка у Харкові
Знищена автівка у Харкові. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

У Богодухівському районі руйнувань зазнали фермерське господарство, житлові будинки, пошта, гаражі, автомобіль екстреної медичної допомоги та виробничі приміщення.

У Куп’янському районі пошкоджено автостанцію, в Ізюмському — житлові будинки, електромережі та об’єкти малого бізнесу, зокрема кафе й торговельні павільйони.

У Харківському районі пошкоджено будинок, автозаправну станцію, залізничну інфраструктуру та автомобіль. У Берестинському районі зазнали руйнувань приватний будинок і ферма.

Наслідки атаки на Харків
Вирва від попадання дрона. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Новини.LIVE інформували, що вдень 2 травня російські безпілотники вдарили по кількох районах міста. Атаки зазнали чотири автозаправні станції та житлова забудова. Є шестеро постраждалих. 

Раніше Новини.LIVE писали, що за даними Харківської обласної прокуратури, вночі 2 травня російські війська вдарили дронами, попередньо типу "Герань-2", по селу Васищеве Харківського району. Після влучань зафіксували руйнування у житловому секторі. Троє віком від 38 до 67 років, 49-річний чоловік, зазнали гострої реакції на стрес. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що в ніч на суботу, 2 травня, росіяни обстріляли Харків. Під ударом був Шевченківський район. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок влучання "Шахеда" у другий поверх багатоквартирного житлового будинку чоловік зазнав осколкового поранення грудної клітини. Дрон не здетонував.

обстріли Новини Харкова дрони атака
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації