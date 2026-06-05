Харьков и область под ударами: Россия атакует гражданских

Последствия удара по Харьковщине. Фото иллюстративное: Полиция Харьковщины

Российские войска не прекращают атаковать Харьков и населенные пункты области. Под ударами в очередной раз оказались гражданские объекты и жилые районы. В результате одной из атак пострадала пожилая женщина. На местах попаданий работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрелов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Удар по Основянскому

В Основянском районе Харькова зафиксировали попадание вражеского беспилотника. На данный момент информации о пострадавших нет. Специалисты обследуют территорию и устанавливают масштабы разрушений. Данные о последствиях атаки уточняются.

Поврежденный дом

Еще один удар беспилотника произо шел в Немышлянском районе города. В результате атаки поврежден частный жилой дом. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте работают спасатели и другие профильные службы.

Новые попадания

Под атакой также оказались Новобаварский и второй раз Основянский районы Харькова. В результате обстрела поврежден балкон жилого дома и легковой автомобиль. Информация о пострадавших не поступала. Коммунальные и аварийные службы устраняют последствия ударов.

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Ранена женщина

В поселке Эсхар Новопокровской громады в результате российского обстрела пострадала 74-летняя женщина. Предварительно установлено, что удар пришелся по гаражу, где в этот момент находилась местная жительница. Пострадавшую госпитализировали, медики оказывают ей необходимую помощь.

Обстрелы за сутки

За минувшие сутки, 4 июня, российские войска наносили удары по Харьковщине. Под обстрелами оказались Харьков и еще 18 населенных пунктов области. В результате атак пострадали восемь человек, среди них двое детей. Больше всего пострадала Губаревка Богодуховской громады. Там ранения получили пятеро взрослых и две девочки в возрасте 2 и 12 лет. В Богодухове 49-летняя женщина получила острую реакцию на стресс после вражеского удара.

Также из-за детонации беспилотника вблизи села Малый Бурлук пострадал 24-летний мужчина. В Харькове повреждена крыша многоквартирного дома и остекление храма. Разрушениям подверглись жилые дома, админздания, дом культуры, амбулатория, склады, автомобили, гаражи, объекты железнодорожной инфраструктуры и электросети в нескольких общинах области.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 1 июня российские беспилотники атаковали Харьков и населенные пункты области. Под ударами оказались жилые кварталы, частные дома и гражданская инфраструктура. Пострадали девять человек, среди которых жители Харькова, Богодухова и нескольких сел области.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 4 июня в Харькове зафиксировали попадание баллистической ракеты в Слободском районе города. По данным начальника местной областной военной администрации Олега Синегубова, в результате удара на открытой территории загорелась сухая растительность.