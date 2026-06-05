Харків та область під ударами: Росія атакує цивільних

Наслідки удару по Харківщині. Фото ілюстративне: Поліція Харківщини

Російські війська не припиняють атакувати Харків та населені пункти області. Під ударами вкотре опинилися цивільні об'єкти та житлові райони. Внаслідок однієї з атак постраждала літня жінка. На місцях влучань працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Удар по Основ'янському

У Основ'янському районі Харкова зафіксували влучання ворожого безпілотника. Наразі інформації про постраждалих немає. Фахівці обстежують територію та встановлюють масштаби руйнувань. Дані щодо наслідків атаки уточнюються.

Пошкоджений будинок

Ще один удар безпілотника стався в Немишлянському районі міста. Внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. На місці працюють рятувальники та інші профільні служби.

Нові влучання

Під атакою також опинилися Новобаварський та вдруге Основ'янський райони Харкова. У результаті обстрілу пошкоджено балкон житлового будинку та легковий автомобіль. Інформація про постраждалих не надходила. Комунальні та аварійні служби усувають наслідки ударів.

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Поранена жінка

У селищі Есхар Новопокровської громади внаслідок російського обстрілу постраждала 74-річна жінка. Попередньо встановлено, що удар припав по гаражу, де в цей момент перебувала місцева мешканка. Постраждалу госпіталізували, медики надають їй необхідну допомогу.

Обстріли за добу

За минулу добу, 4 червня, російські війська завдавали ударів по Харківщині. Під обстрілами опинилися Харків та ще 18 населених пунктів області. Внаслідок атак постраждали восьмеро людей, серед них двоє дітей. Найбільше постраждала Губарівка Богодухівської громади. Там поранення отримали п’ятеро дорослих і двоє дівчаток віком 2 та 12 років. У Богодухові 49-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес після ворожого удару.

Також через детонацію безпілотника поблизу села Малий Бурлук постраждав 24-річний чоловік. У Харкові пошкоджено дах багатоквартирного будинку та скління храму. Руйнувань зазнали житлові будинки, адмінбудівлі, будинок культури, амбулаторія, склади, автомобілі, гаражі, об’єкти залізничної інфраструктури та електромережі в кількох громадах області.

Як повідомляіли Новини.LIVE, у ніч проти 1 червня російські безпілотники атакували Харків і населені пункти області. Під ударами опинилися житлові квартали, приватні будинки та цивільна інфраструктура. Постраждали дев'ятеро людей, серед яких мешканці Харкова, Богодухова та кількох сіл області.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 4 червня у Харкові зафіксували влучання балістичної ракети в Слобідському районі міста. За даними начальника місцевої обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок удару на відкритій території загорілася суха рослинність.