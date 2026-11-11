Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Фото: Олег Синегубов/Telegram

В Харькове пока публично не сообщают, хватает ли технических возможностей для запуска отопления во всех домах. Власти объясняют это необходимостью соблюдать информационное молчание, чтобы не помогать российским войскам. В то же время в части общин области восстановить базовые коммунальные услуги до сих пор физически невозможно.

Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Начало отопительного сезона

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов объяснил, почему власти не разглашают информацию о технической готовности к запуску отопления. По его словам, публичные заявления о наличии возможностей для подачи тепла могут помочь России определить важные для Украины объекты и вновь нанести по ним удары.

Он подчеркнул, что понимает беспокойство жителей Харькова, которые хотят знать, будет ли в их домах тепло. Однако призвал соблюдать информационное молчание.

"Если я сейчас скажу, что есть технические возможности запустить отопление, то что в дальнейшем будет делать наш сосед, условно говоря? Устранять эти возможности", — пояснил Синегубов.

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В то же время глава ОГА заверил, что люди получат ответы на свои вопросы непосредственно в своих домах.

"Они там хотят получать ответы на эти вопросы. Я думаю, что они все их получат у себя дома. Это, поверьте, будет самым правильным", — отметил он.

Где невозможно восстановить коммунальные услуги

Всего в регионе, включая Харьков, насчитывается почти 1,3 млн точек подключения к электроэнергии. По словам Синегубова, тысячи абонентов остаются без света еще с начала полномасштабного вторжения. Это около 6,9% от общего количества подключений.

"Примерно 60–80 тысяч абонентов не получают электроэнергию в среднем с 2022 года", — Олег Синегубов.

Самая сложная ситуация сохраняется в прифронтовых населенных пунктах, в частности в Купянске и Волчанске. Там до сих пор живут люди, однако из-за ситуации с безопасностью восстановить электро-, тепло- и газоснабжение физически невозможно.

Каким должен быть отопительный сезон

Для остальных городов и общин Харьковской области главной задачей остается проведение отопительного сезона на уровне прошлого года. Синегубов не стал уточнять, в каких именно домах Харькова есть техническая возможность подать тепло.

"В части области мы просто физически не можем восстановить все услуги. Значит, в остальных городах, населенных пунктах, на остальных территориях мы должны провести отопительный сезон на уровне прошлого года", — пояснил Олег Синегубов.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области все теплоэлектроцентрали и теплоэлектростанции получили повреждения в результате российских атак. В частности, оккупанты наносили удары по объектам энергетики ракетами "Искандер". Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов назвал эту зиму самой тяжелой из всех, которые приходилось переживать.

Также Новини.LIVE сообщали, что в некоторых общинах Харьковской области отопление планируют запускать по другой схеме. Вместо основных мощностей будут использовать блочно-модульные котельные, установленные ещё несколько лет назад. Это позволит обеспечивать теплом отдельные общины через децентрализованные системы.