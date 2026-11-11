Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

У Харкові поки публічно не повідомляють, чи вистачає технічних можливостей для запуску опалення в усіх будинках. Влада пояснює це необхідністю зберігати інформаційну тишу, щоб не допомагати російським військам. Водночас у частині громад області відновити базові комунальні послуги досі фізично неможливо.

Про це розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Старт опалювального сезону

Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов пояснив, чому влада не розголошує інформацію про технічну готовність до запуску опалення. За його словами, публічні заяви про наявність можливостей для подачі тепла можуть допомогти Росії визначити важливі для України об'єкти та знову завдати по них ударів.

Він наголосив, що розуміє занепокоєння жителів Харкова, які хочуть знати, чи буде в їхніх оселях тепло. Однак закликав зберігати інформаційну тишу.

"Якщо я зараз скажу, що є технічні можливості наразі запустити опалення, то що надалі буде робити наш сусід, умовно кажучи? Ці можливості прибирати", — пояснив Синєгубов.

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Водночас очільник ОВА запевнив, що люди отримають відповіді на свої запитання безпосередньо у своїх оселях.

"Вони там хочуть отримувати відповіді на ці питання. Я думаю, що вони їх усі отримають у своїх оселях. Це, повірте, найбільш правильно буде", — зазначив він.

Де неможливо відновити комунальні послуги

Загалом у регіоні, разом із Харковом, налічується майже 1,3 млн точок підключення до електроенергії. За словами Синєгубова, тисячі абонентів не мають світла ще з початку повномасштабного вторгнення. Це близько 6,9% від загальної кількості підключень.

«Приблизно 60–80 тисяч абонентів не отримують електроенергію в середньому з 2022 року», — Олег Синєгубов.

Найскладніша ситуація залишається у прифронтових населених пунктах, зокрема в Куп'янську та Вовчанську. Там досі живуть люди, однак через безпекову ситуацію відновити електро-, тепло- та газопостачання фізично неможливо.

Яким має бути опалювальний сезон

Для решти міст і громад Харківщини головним завданням залишається проходження опалювального сезону на рівні минулого року. Синєгубов не став уточнювати, у яких саме будинках Харкова є технічна можливість подати тепло.

«В частині області просто фізично ми не можемо відновити всі послуги. Значить, в решті міст, населених пунктів, в решті територій ми маємо провести опалювальний сезон на рівні минулого року», — пояснив Олег Синєгубов.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині всі теплоелектроцентралі та теплоелектростанції зазнали пошкоджень унаслідок російських атак. Зокрема, окупанти завдавали ударів по об'єктах енергетики ракетами "Іскандер". Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов назвав цю зиму найважчою з тих, які доводилося переживати.

Також Новини.LIVE писали, що у деяких громадах Харківщини опалення планують запускати за іншою схемою. Замість основних потужностей використовуватимуть блочно-модульні котельні, які встановили ще кілька років тому. Це дозволить забезпечувати теплом окремі громади через децентралізовані системи.