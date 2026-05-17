Харьков накроют грозы и шквальный ветер: погода на завтра

На Харьковщине в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами и сильным ветром. Синоптики предупреждают, что местами возможны шквалы до 20 метров в секунду и град.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды в Харькове на 18 мая 2026 года

В понедельник, 18 мая, в Харькове днем ожидается небольшой кратковременный дождь. Температура в городе ночью будет +13...+15 °C, днем до +23...+25 °C.

Прогноз погоды на Харьковщине на 17 мая 2026 года

В Харьковской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, а днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Также в ночные часы местами возможен туман.

Температура воздуха по области ночью составит от +11 до +16 °C, днем воздух прогреется до +21...+26 °C.

Погода на Харьковщине в ближайшие дни

Во вторник, 19 мая, погода станет более нестабильной. Днем по области прогнозируют кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы со скоростью 15-20 метров в секунду.

Температура ночью составит +12...+17 °C, днем воздух прогреется до +24...+29 °C.

В среду, 20 мая, на Харьковщине также сохранится теплая, но дождливая погода. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха ночью ожидается на уровне +12...+17 °C, днем — +23...+28 °C.

