Харків накриють грози та шквальний вітер: погода на завтра

На Харківщині найближчими днями очікується нестійка погода з дощами, грозами та сильним вітром. Синоптики попереджають, що місцями можливі шквали до 20 метрів за секунду та град.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди у Харкові на 18 травня 2026 року

У понеділок, 18 травня, в Харкові вдень очікується невеликий короткочасний дощ. Температура в місті вночі буде +13…+15 °C, вдень до +23…+25 °C.

Прогноз погоди на Харківщині на 17 травня 2026 року

В Харківській області прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі істотних опадів не очікується, а вдень місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Також у нічні години подекуди можливий туман.

Температура повітря по області вночі становитиме від +11 до +16 °C, вдень повітря прогріється до +21…+26 °C.

Погода на Харківщині у найближчі дні

У вівторок, 19 травня, погода стане більш нестабільною. Вдень по області прогнозують короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали зі швидкістю 15-20 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме +12…+17 °C, вдень повітря прогріється до +24…+29 °C.

У середу, 20 травня, на Харківщині також збережеться тепла, але дощова погода. Синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози.

Температура повітря вночі очікується на рівні +12…+17 °C, вдень — +23…+28 °C.

