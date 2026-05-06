Харьков направил на децентрализацию энергетики 19 млрд грн

Разрушенная подстанция в Харькове.

Харьков после тяжелой зимы делает ставку на децентрализацию энергетики. Город уже потратил десятки миллиардов гривен, чтобы уменьшить зависимость от крупных объектов. Параллельно идет подготовка к новому отопительному сезону, который может быть еще сложнее. Основной акцент — автономные решения и быстрое восстановление после атак.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Децентрализация энергетики

Децентрализация энергетики стала ключевым направлением для города. Она предполагает отказ от крупных уязвимых объектов и переход к распределенной генерации и когенерационным решениям. Такой подход позволяет быстрее восстанавливать тепло и свет после атак и уменьшает риск масштабных отключений.

Децентрализация требует значительных ресурсов и времени. За годы войны Харьков уже потратил большие средства на модернизацию систем тепла и электричества. Город также ведет переговоры с международными партнерами, чтобы привлечь дополнительное финансирование.

"Мы уже потратили около 19 миллиардов гривен на децентрализацию и теплоснабжение. Но этого недостаточно — нужно еще больше ресурсов", — сообщил Игорь Терехов.

Отопительный сезон

Прошлый отопительный сезон стал настоящим испытанием для Харькова. Враг регулярно бил по критической инфраструктуре, пытаясь оставить людей без тепла и света. Несмотря на это, город смог пройти зиму без масштабного коллапса. Мэр города отмечает, что это стало возможным благодаря совместной работе коммунальщиков и жителей. Харьков заранее готовился к сложным условиям и быстро реагировал на удары.

"Мы пережили очень тяжелую зиму. Для нас это был вызов и наша победа, потому что мы выдержали все нагрузки. Враг бил по инфраструктуре, но мы выстояли", — сказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Следующая зима

Город уже готовится к новому отопительному сезону. Работы продолжаются ежедневно, хотя часть планов не раскрывают из соображений безопасности. Власти ожидают, что атаки могут усилиться. Основной акцент — на создании автономных систем энергоснабжения и уменьшении зависимости от крупных объектов. Это должно помочь быстрее восстанавливаться после обстрелов.

"Следующая зима будет сложной, если будет продолжаться война. Мы уже начали подготовку и имеем четкий план действий. Децентрализация энергетики — ключ к тому, чтобы выстоять", — отметил Игорь Терехов.

Отключение света

По словам мэра, только за прошлую зиму враг более 50 раз атаковал тепловую генерацию. Коммунальные службы работали под обстрелами, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома. В отдельные моменты это требовало работы буквально в каждом подвале.

"Мы вынуждены были сливать систему для 853 домов. Но через несколько дней мы ее перезапустили. Это была сверхтяжелая работа, но мы справились", — подчеркнул Игорь Терехов.

Подготовка к зиме

Городская и государственная власть работают вместе, чтобы подготовиться к новым вызовам. Уже есть утвержденный план действий, который предусматривает усиление защиты инфраструктуры и развитие новых систем энергоснабжения. Ключевая задача — действовать сообща и быстро, чтобы избежать критических сбоев зимой.

"Нужно объединить усилия всех уровней власти. Есть план, и мы движемся по нему. Каждый должен выполнить свою часть, чтобы пройти следующую зиму", — сказал Игорь Терехов.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Харькова Игорь Терехов отметил необходимость системной поддержки прифронтовых регионов. Он отметил, что города вблизи фронта нуждаются не только в международной помощи, но и в дополнительных ресурсах и финансировании от государства, ведь цена ошибки там критически высока.

Также Новини.LIVE писали, что с начала полномасштабной войны в Харькове горожане бесплатно пользуются общественным транспортом. Город остается прифронтовым и живет под постоянными тревогами. Власти объясняют, что сейчас брать деньги с пассажиров неуместно.