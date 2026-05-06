Харьков направил на децентрализацию энергетики 19 млрд грн
Харьков после тяжелой зимы делает ставку на децентрализацию энергетики. Город уже потратил десятки миллиардов гривен, чтобы уменьшить зависимость от крупных объектов. Параллельно идет подготовка к новому отопительному сезону, который может быть еще сложнее. Основной акцент — автономные решения и быстрое восстановление после атак.
Об этом в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
Децентрализация энергетики
Децентрализация энергетики стала ключевым направлением для города. Она предполагает отказ от крупных уязвимых объектов и переход к распределенной генерации и когенерационным решениям. Такой подход позволяет быстрее восстанавливать тепло и свет после атак и уменьшает риск масштабных отключений.
Децентрализация требует значительных ресурсов и времени. За годы войны Харьков уже потратил большие средства на модернизацию систем тепла и электричества. Город также ведет переговоры с международными партнерами, чтобы привлечь дополнительное финансирование.
"Мы уже потратили около 19 миллиардов гривен на децентрализацию и теплоснабжение. Но этого недостаточно — нужно еще больше ресурсов", — сообщил Игорь Терехов.
Отопительный сезон
Прошлый отопительный сезон стал настоящим испытанием для Харькова. Враг регулярно бил по критической инфраструктуре, пытаясь оставить людей без тепла и света. Несмотря на это, город смог пройти зиму без масштабного коллапса. Мэр города отмечает, что это стало возможным благодаря совместной работе коммунальщиков и жителей. Харьков заранее готовился к сложным условиям и быстро реагировал на удары.
"Мы пережили очень тяжелую зиму. Для нас это был вызов и наша победа, потому что мы выдержали все нагрузки. Враг бил по инфраструктуре, но мы выстояли", — сказал мэр Харькова Игорь Терехов.
Следующая зима
Город уже готовится к новому отопительному сезону. Работы продолжаются ежедневно, хотя часть планов не раскрывают из соображений безопасности. Власти ожидают, что атаки могут усилиться. Основной акцент — на создании автономных систем энергоснабжения и уменьшении зависимости от крупных объектов. Это должно помочь быстрее восстанавливаться после обстрелов.
"Следующая зима будет сложной, если будет продолжаться война. Мы уже начали подготовку и имеем четкий план действий. Децентрализация энергетики — ключ к тому, чтобы выстоять", — отметил Игорь Терехов.
Отключение света
По словам мэра, только за прошлую зиму враг более 50 раз атаковал тепловую генерацию. Коммунальные службы работали под обстрелами, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома. В отдельные моменты это требовало работы буквально в каждом подвале.
"Мы вынуждены были сливать систему для 853 домов. Но через несколько дней мы ее перезапустили. Это была сверхтяжелая работа, но мы справились", — подчеркнул Игорь Терехов.
Подготовка к зиме
Городская и государственная власть работают вместе, чтобы подготовиться к новым вызовам. Уже есть утвержденный план действий, который предусматривает усиление защиты инфраструктуры и развитие новых систем энергоснабжения. Ключевая задача — действовать сообща и быстро, чтобы избежать критических сбоев зимой.
"Нужно объединить усилия всех уровней власти. Есть план, и мы движемся по нему. Каждый должен выполнить свою часть, чтобы пройти следующую зиму", — сказал Игорь Терехов.
