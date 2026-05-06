Харків спрямував на децентралізацію енергетики 19 млрд грн

Зруйнована підстанція в Харкові. Фото ілюстративне: Суспільне Харків

Харків після важкої зими робить ставку на децентралізацію енергетики. Місто вже витратило десятки мільярдів гривень, щоб зменшити залежність від великих об’єктів. Паралельно триває підготовка до нового опалювального сезону, який може бути ще складнішим. Основний акцент — автономні рішення та швидке відновлення після атак.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець розповів мер Харкова Ігор Терехов.

Децентралізація енергетики

Децентралізація енергетики стала ключовим напрямом для міста. Вона передбачає відмову від великих вразливих об’єктів і перехід до розподіленої генерації та когенераційних рішень. Такий підхід дозволяє швидше відновлювати тепло і світло після атак і зменшує ризик масштабних відключень.

Децентралізація потребує значних ресурсів і часу. За роки війни Харків уже витратив великі кошти на модернізацію систем тепла і електрики. Місто також веде переговори з міжнародними партнерами, щоб залучити додаткове фінансування.

"Ми вже витратили близько 19 мільярдів гривень на децентралізацію та теплопостачання. Але цього недостатньо — потрібно ще більше ресурсів", — повідомив Ігор Терехов.

Опалювальний сезон

Минулий опалювальний сезон став справжнім випробуванням для Харкова. Ворог регулярно бив по критичній інфраструктурі, намагаючись залишити людей без тепла та світла. Попри це, місто змогло пройти зиму без масштабного колапсу. Мер міста наголошує, що це стало можливим завдяки спільній роботі комунальників і мешканців. Харків заздалегідь готувався до складних умов і швидко реагував на удари.

"Ми пережили дуже важку зиму. Для нас це був виклик і наша перемога, бо ми витримали все навантаження. Ворог бив по інфраструктурі, але ми вистояли", — сказав мер Харкова Ігор Терехов.

Наступна зима

Місто вже готується до нового опалювального сезону. Роботи тривають щодня, хоча частину планів не розкривають з міркувань безпеки. Влада очікує, що атаки можуть посилитися. Основний акцент — на створенні автономних систем енергопостачання та зменшенні залежності від великих об’єктів. Це має допомогти швидше відновлюватися після обстрілів.

"Наступна зима буде складною, якщо триватиме війна. Ми вже розпочали підготовку і маємо чіткий план дій. Децентралізація енергетики — ключ до того, щоб вистояти", — зазначив Ігор Терехов.

Відключення світла

За словами мера, лише за минулу зиму ворог понад 50 разів атакував теплову генерацію. Комунальні служби працювали під обстрілами, щоб якнайшвидше повернути тепло в оселі. В окремі моменти це вимагало роботи буквально в кожному підвалі.

"Ми змушені були зливати систему для 853 будинків. Але за кілька днів ми її перезапустили. Це була надважка робота, але ми впоралися", — підкреслив Ігор Терехов.

Підготовка до зими

Міська та державна влада працюють разом, щоб підготуватися до нових викликів. Уже є затверджений план дій, який передбачає посилення захисту інфраструктури та розвиток нових систем енергопостачання. Ключове завдання — діяти спільно та швидко, щоб уникнути критичних збоїв узимку.

"Потрібно об’єднати зусилля всіх рівнів влади. Є план, і ми рухаємося за ним. Кожен має виконати свою частину, щоб пройти наступну зиму", — сказав Ігор Терехов.

