Харьков оживает, но война сдерживает возвращение людей в город

Люди на улицах Харькова.

В Харьков постепенно возвращаются жители, и это уже заметно на улицах. В городе больше людей, работает бизнес и открываются заведения. В то же время постоянные обстрелы и тревоги не дают говорить о массовом возвращении. Однако безопасность остается главным фактором.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Возвращение людей

В Харькове фиксируют постепенное возвращение жителей. Это видно по трафику, количеству людей в центре и работе малого бизнеса. Открываются кафе, магазины и рестораны, что свидетельствует о восстановлении городской жизни. В то же время этот процесс нестабилен и зависит от ситуации с безопасностью.

"Были определенные волны, когда люди то возвращались, то уезжали. Сейчас теплеет, и очень много людей возвращаются. Харьковчане обожают свой город и мечтают вернуться", — рассказал Игорь Терехов.

Мэр добавил, что даже те, кто уехал за границу, продолжают следить за жизнью города и сохраняют с ним связь.

Восстановление города

Несмотря на оживление, Харьков ежедневно живет под угрозой обстрелов. В городе часто раздаются взрывы, а воздушные тревоги стали привычной частью жизни. Из-за этого часть людей не решается возвращаться, особенно семьи с детьми. Ситуация с безопасностью остается главной причиной оттока населения.

"Враг усиливает свои удары, особенно по прифронтовым городам. Люди уезжают, потому что думают о безопасности своих семей и детей", — отметил Терехов.

По его словам, если бы уровень безопасности был выше, количество вернувшихся могло бы быть значительно больше.

Кадровый дефицит

Из-за войны Харьков, как и вся страна, сталкивается с нехваткой рабочей силы. Часть людей выехала за границу и может не вернуться даже после войны. Это создает вызовы для экономики и восстановления города. Вопрос привлечения иностранных работников сейчас активно обсуждается на государственном уровне.

"Это очень сложный и чувствительный вопрос. Нам нужно создать условия, чтобы украинцы работали и зарабатывали. Массово завозить людей из других стран — я считаю нецелесообразным", — подчеркнул мэр.

Он добавил, что город заинтересован в возвращении иностранных студентов и точечном привлечении специалистов, но приоритет — это работа для украинцев.

Как сообщали Новини.LIVE, Харьков после тяжелой зимы делает ставку на децентрализацию энергетики. Город уже потратил десятки миллиардов гривен, чтобы уменьшить зависимость от крупных объектов. Параллельно идет подготовка к новому отопительному сезону, который может быть еще сложнее.

Также Новини.LIVE писали, что Игорь Терехов отметил необходимость системной поддержки прифронтовых регионов. Он отметил, что города вблизи фронта нуждаются не только в международной помощи, но и в дополнительных ресурсах и финансировании от государства, ведь цена ошибки там критически высока.