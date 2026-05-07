Харків оживає, але війна стримує повернення людей у місто

Люди на вулицях Харкова.

До Харкова поступово повертаються мешканці, і це вже помітно на вулицях. У місті більше людей, працює бізнес і відкриваються заклади. Водночас постійні обстріли й тривоги не дають говорити про масове повернення. Однак безпека залишається головним фактором.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець розповів мер Харкова Ігор Терехов.

Повернення людей

У Харкові фіксують поступове повернення жителів. Це видно за трафіком, кількістю людей у центрі та роботою малого бізнесу. Відкриваються кав’ярні, магазини та ресторани, що свідчить про відновлення міського життя. Водночас цей процес нестабільний і залежить від ситуації з безпекою.

"Були певні хвилі, коли люди то повертались, то виїжджали. Зараз теплішає, і дуже багато людей повертаються. Харків’яни обожнюють своє місто і мріють повернутися", — розповів Ігор Терехов.

Мер додав, що навіть ті, хто виїхав за кордон, продовжують стежити за життям міста і зберігають з ним зв’язок.

Відновлення міста

Попри пожвавлення, Харків щодня живе під загрозою обстрілів. У місті часто лунають вибухи, а повітряні тривоги стали звичною частиною життя. Через це частина людей не наважується повертатися, особливо родини з дітьми. Безпекова ситуація залишається головною причиною відтоку населення.

"Ворог посилює свої удари, особливо по прифронтових містах. Люди виїжджають, бо думають про безпеку своїх сімей і дітей", — зазначив Терехов.

За його словами, якби рівень безпеки був вищим, кількість тих, хто повернувся, могла б бути значно більшою.

Кадровий дефіцит

Через війну Харків, як і вся країна, стикається з браком робочої сили. Частина людей виїхала за кордон і може не повернутися навіть після війни. Це створює виклики для економіки та відновлення міста. Питання залучення іноземних працівників зараз активно обговорюється на державному рівні.

"Це дуже складне і чутливе питання. Нам потрібно створити умови, щоб українці працювали і заробляли. Масово завозити людей з інших країн — я вважаю недоцільним", — підкреслив мер.

Він додав, що місто зацікавлене у поверненні іноземних студентів і точковому залученні фахівців, але пріоритет — це робота для українців.

Як повідомляли Новини.LIVE, Харків після важкої зими робить ставку на децентралізацію енергетики. Місто вже витратило десятки мільярдів гривень, щоб зменшити залежність від великих об’єктів. Паралельно триває підготовка до нового опалювального сезону, який може бути ще складнішим.

Також Новини.LIVE писали, що Ігор Терехов наголосив на необхідності системної підтримки прифронтових регіонів. Він зазначив, що міста поблизу фронту потребують не лише міжнародної допомоги, а й додаткових ресурсів і фінансування від держави, адже ціна помилки там є критично високою.