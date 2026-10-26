Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

На прошлой неделе российские войска десятки раз обстреливали Харьков с использованием различных видов вооружения. Под обстрелами оказались жилые дома, предприятия и важные объекты инфраструктуры. Есть погибшие и раненые, в том числе дети. Одной из самых больших потерь стало уничтожение торгового центра, который продолжал работать несмотря на войну.

О последствиях обстрелов сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

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Статистика атаки. Фото: Харьковский городской совет

Обстрелы Харькова за неделю

С 19 по 25 октября российские войска 36 раз обстреляли Харьков. В результате атак погибли три человека. Еще 28 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них трое детей. Чаще всего россияне использовали реактивные беспилотники типа "Шахед". Ими нанесли 28 ударов. Также зафиксированы три случая применения дронов S-8000 "Бандероль", два удара беспилотниками неустановленного типа, два — из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" и один — FPV-дроном.

Под обстрелами оказались шесть районов Харькова : Основянский, Новобаварский, Индустриальный, Слободской, Холодногорский и Шевченковский. Больше всего разрушений понесла частная застройка. Также повреждены многоэтажные дома, гражданские промышленные предприятия, склады и офисы. Россияне атаковали телебашню, объекты железнодорожной и энергетической инфраструктуры. Взрывными волнами было повреждено и здание харьковского цирка.

Уничтожение Эпицентра

Одной из самых масштабных атак стал удар по гипермаркету "Эпицентр" 24 октября. Россияне в третий раз за последние два месяца атаковали магазин, который оставался последним работающим объектом этой сети в Харькове. После двух предыдущих обстрелов гипермаркет удавалось восстанавливать. Однако на этот раз серия попаданий реактивными дронами вызвала масштабный пожар. Пламя быстро охватило торговые залы и складские помещения. В результате атаки магазин был уничтожен.

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Для города это означает не только потерю торгового объекта, но и угрозу сотням рабочих мест. Именно в этом магазине харьковчане покупали строительные материалы для восстановления поврежденного жилья по программе "еВосстановление". Также там использовали сертификаты благотворительных фондов для приобретения необходимых вещей.

Городские власти поддерживают связь с руководством гипермаркета и готовы помочь расчистить территорию, убрать обломки и привести площадку в порядок.

"Сохранение рабочих мест и поддержка экономической активности остаются для нас критически важными", — отметил мэр Харькова.

Повторные удары по спасателям

24 октября российские войска также атаковали места, где после предыдущих обстрелов работали экстренные службы. Во время тушения пожаров в Основянском и Индустриальном районах под повторные удары попали сотрудники ГСЧС. Трое спасателей получили ранения. На одном из объектов россияне полностью уничтожили пожарную автоцистерну.

Несмотря на опасность, коммунальные и экстренные службы продолжали работать. Они убирали обломки, расчищали проезды, закрывали поврежденные окна и выполняли первоочередные ремонтные работы. Медики оказывали помощь пострадавшим, а спасатели тушили пожары.

"Искренне благодарю каждого коммунальника, медика, спасателя, сотрудника городского Департамента чрезвычайных ситуаций и волонтеров! Знаю, какой ценой даётся эта круглосуточная работа, сколько сил и выдержки нужно, чтобы сразу после одного вызова отправляться на следующий. Спасибо за каждую спасенную жизнь и за то, что харьковчане знают, что на вас всегда можно положиться!", — отметил Терехов.

По информации городских властей, самые неотложные работы уже выполнены там, где это позволяла ситуация с безопасностью.

Воздушные тревоги

В период с 19 по 25 октября в Харькове воздушную тревогу объявляли 89 раз. Общая продолжительность сигналов составила 103 часа 40 минут. В то же время на территории Харьковской области тревогу объявляли 38 раз. Ее общая продолжительность составила 159 часов 27 минут.

Благодаря дифференцированной системе оповещения тревоги в городе в сумме длились на 55 часов 47 минут меньше, чем в области. Это примерно на 35% меньше.

"Призываю всех не терять бдительности. Понимаю усталость от тревог и стремление жить обычной жизнью, но реактивные дроны движутся слишком быстро и оставляют очень мало времени на реагирование. Пожалуйста, не игнорируйте сигналы опасности и при первой возможности направляйтесь в укрытия. Берегите себя и своих близких!", — написал мэр.

Удар по рынку

Харькова Отметим, что 16 октября российские войска атаковали с помощью беспилотников Харьков. Под ударом оказался один из крупнейших рынков города, а также железнодорожная и энергетическая инфраструктура. На рынке погибли двое продавцов — 71-летняя женщина и 58-летний мужчина. Еще 19 человек пострадали. Десять человек были госпитализированы, двое из них находились в тяжелом состоянии. Одного из раненых врачам пришлось реанимировать. Из-за повреждения энергетического объекта без света остались 180 тысяч абонентов.

Как сообщали Новини.LIVE, днём 24 октября российские войска нанесли ракетный удар по Лозовой в Харьковской области. Под удар попало складское здание, после попадания там вспыхнул пожар. В результате атаки погиб 45-летний мужчина, ещё двое мужчин получили ранения. Также медицинская помощь понадобилась женщине, пережившей сильный стресс.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что днем 23 октября российские войска атаковали Харьков реактивными дронами типа "Шахед". Под ударом оказались офисное здание, частные дома и гражданское предприятие. В результате попаданий возникли пожары, также был поврежден автомобиль и выбиты окна в здании Харьковского цирка. По предварительным данным, люди не пострадали.