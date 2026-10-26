Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

Протягом минулого тижня російські війська десятки разів атакували Харків різними видами озброєння. Під ударами опинилися житлові будинки, підприємства та важливі об'єкти інфраструктури. Є загиблі та поранені, зокрема діти. Однією з найбільших втрат стало знищення торговельного центру, який продовжував працювати попри війну.

Про наслідки обстрілів повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

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Статистика атаки. Фото: Харківська міська рада

Обстріли Харкова за тиждень

З 19 до 25 жовтня російські війська 36 разів обстріляли Харків. Унаслідок атак загинули троє людей. Ще 28 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості, серед них троє дітей. Найчастіше росіяни використовували реактивні безпілотники типу "Шахед". Ними завдали 28 ударів. Також зафіксували три застосування дронів S-8000 "Бандероль", два удари безпілотниками невстановленого типу, два — із реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С" та один — FPV-дроном.

Під обстрілами опинилися шість районів Харкова: Основ'янський, Новобаварський, Індустріальний, Слобідський, Холодногірський та Шевченківський. Найбільше руйнувань зазнав приватний сектор. Також пошкоджені багатоповерхівки, цивільні промислові підприємства, склади та офіси. Росіяни атакували телевежу, об'єкти залізничної та енергетичної інфраструктури. Вибуховими хвилями пошкодило й будівлю харківського цирку.

Знищення Епіцентру

Однією з наймасштабніших атак став удар по гіпермаркету "Епіцентр" 24 жовтня. Росіяни втретє за останні два місяці атакували магазин, який залишався останнім працюючим об'єктом цієї мережі в Харкові. Після двох попередніх обстрілів гіпермаркет вдавалося відновлювати. Однак цього разу серія влучань реактивними дронами спричинила масштабну пожежу. Полум'я швидко охопило торговельні зали та складські приміщення. Унаслідок атаки магазин було знищено.

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Для міста це означає не лише втрату торговельного об'єкта, а й загрозу сотням робочих місць. Саме в цьому магазині харків'яни купували будівельні матеріали для відновлення пошкодженого житла за програмою "єВідновлення". Також там використовували сертифікати благодійних фондів для придбання необхідних речей.

Міська влада підтримує зв'язок із керівництвом гіпермаркету та готова допомогти розчистити територію, прибрати уламки й привести майданчик до ладу.

"Збереження робочих місць і підтримка економічної активності залишаються для нас критично важливими", — зауважив мер Харкова.

Повторні удари по рятувальниках

24 жовтня російські війська також атакували місця, де після попередніх обстрілів працювали екстрені служби. Під час гасіння пожеж в Основ'янському та Індустріальному районах під повторні удари потрапили працівники ДСНС. Троє рятувальників дістали поранення. На одному з об'єктів росіяни повністю знищили пожежну автоцистерну.

Попри небезпеку, комунальні та екстрені служби продовжували працювати. Вони прибирали уламки, звільняли проїзди, закривали пошкоджені вікна та виконували першочергові ремонти. Медики надавали допомогу постраждалим, а рятувальники гасили пожежі.

"Щиро дякую кожному комунальнику, медику, рятувальнику, працівникові міського Департаменту надзвичайних ситуацій та волонтерам! Знаю, якою ціною дається ця цілодобова праця, скільки сил і витримки потрібно, щоб одразу після одного виклику вирушати на наступний. Дякую за кожне врятоване життя та за те, що харків’яни знають, що на вас завжди можна покластися!", — зазначив Терехов.

За інформацією міської влади, найнагальніші роботи вже виконали там, де це дозволяла безпекова ситуація.

Повітряні тривоги

Протягом 19–25 жовтня в Харкові повітряну тривогу оголошували 89 разів. Загальна тривалість сигналів становила 103 години 40 хвилин. Водночас на території Харківської області тривогу оголошували 38 разів. Її загальна тривалість сягнула 159 годин 27 хвилин.

Завдяки диференційованій системі оповіщення тривоги в місті сумарно тривали на 55 годин 47 хвилин менше, ніж в області. Це приблизно на 35% менше.

"Закликаю кожного не втрачати пильності. Розумію втому від тривог і прагнення жити звичайним життям, але реактивні дрони рухаються надто швидко й залишають обмаль часу на реагування. Будь ласка, не ігноруйте сигнали небезпеки та за першої можливості прямуйте до укриттів. Бережіть себе та своїх близьких!", — написав мер.

Удар по ринку

Харкова Зазначимо, 16 жовтня російські війська атакували безпілотниками Харків. Під ударом опинився один із найбільших ринків міста, а також залізнична та енергетична інфраструктура. На ринку загинули двоє продавців — 71-річна жінка та 58-річний чоловік. Ще 19 людей постраждали. Десятьох людей госпіталізували, двоє з них перебували у важкому стані. Одного з поранених лікарям довелося реанімувати. Через пошкодження енергетичного об'єкта без світла залишилися 180 тисяч абонентів.

Як повідомляли Новини.LIVE, вдень, 24 жовтня, російські війська завдали ракетного удару по Лозовій на Харківщині. Під удар потрапила складська будівля, після влучання там спалахнула пожежа. Внаслідок атаки загинув 45-річний чоловік, ще двоє чоловіків дістали поранення. Також медична допомога знадобилася жінці, яка пережила сильний стрес.

Також Новини.LIVE писали, що вдень, 23 жовтня, російські війська атакували Харків реактивними дронами типу "Шахед". Під ударом опинилися офісна будівля, приватні будинки та цивільне підприємство. Унаслідок влучань виникли пожежі, також пошкоджено автомобіль і вибито вікна в будівлі Харківського цирку. За попередніми даними, люди не постраждали.