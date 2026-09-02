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Главная Харьков Харьков пережил 80 атак за август: Терехов назвал потери

Харьков пережил 80 атак за август: Терехов назвал потери

Ua ru
2 сентября 2026 16:05
Обстрелы Харькова в августе: 80 атак и 94 пострадавших
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов/Telegram

В августе российские войска 80 раз наносили удары по Харькову. Под ударами оказались все районы города, погибли четыре человека, ещё 94 получили ранения, в том числе пятеро детей. Враг применял "Молнии", реактивные "Шахеды", FPV-дроны, "Бандероли" и РСЗО. Воздушная тревога звучала 286 раз.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

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Количество атак

По данным, обнародованным мэром Харькова Игорем Тереховым, в августе город пережил 80 вражеских атак. Российские войска наносили удары по всем районам Харькова. Чаще всего враг применял БПЛА типа "Молния" — 14 раз, а также реактивные "Шахеды" — также 14 раз. Кроме того, было зафиксировано 11 ударов FPV-дронами, 10 атак обычными "Шахедами" и восемь применений S-800 "Бандероль".

Также россияне наносили удары реактивными "Италмасами", РСЗО и другими беспилотниками. Всего в результате атак погибли четыре человека, ещё 94 человека пострадали, среди них пятеро детей.

"Оценивать тактику противника — это, безусловно, дело военных. Но для нас с вами, для мирных жителей Харькова, всё это имеет сугубо практическое значение: меняется время, необходимое для нашей реакции. Реактивные дроны летят значительно быстрее, их маршруты становятся менее предсказуемыми, а между сиреной и взрывом иногда проходят считанные минуты", — отметил мэр.

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Количество тревог

В августе сигнал опасности в Харькове звучал 286 раз. Общая продолжительность тревог в городе составила 521 час 52 минуты, то есть почти 22 суток. Для сравнения: в области тревоги длились 705 часов 36 минут.

По словам мэра, россияне продолжают менять тактику и использовать различные типы вооружения. Для гражданского населения это означает меньше времени на реакцию, особенно во время атак реактивными дронами и FPV.

Удар по гражданским

Среди целей российских войск были жилые дома, медицинские и образовательные учреждения, предприятия, склады, торговые объекты, АЗС, дороги, автомобили, а также энергетическая и газовая инфраструктура.

Отдельно Терехов упомянул атаки на крупные торговые объекты и заправки. По его словам, россияне систематически пытаются наносить удары по гражданскому бизнесу, торговле и логистике.

"Они наносят удары максимально цинично. Чаще всего целью становятся обычные жилые дома, энергетические и газовые сети. Но есть и другой, очень четкий вектор атак — это предприятия, склады, торговые центры и заправки", — добавил Терехов.

Работа служб

Несмотря на обстрелы, городские службы продолжали работать на местах ударов. Спасатели, медики, полицейские, коммунальщики и энергетики ликвидировали последствия атак и помогали жителям.

Терехов призвал харьковчан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться в укрытие.

"Я в очередной раз очень прошу харьковчан: не игнорируйте тревоги! Даже когда они кажутся бесконечными. Даже когда кажется, что опасность где-то далеко. От вашей быстрой реакции и ответственности действительно зависят жизни", — подытожил Игорь Терехов.

Атаки за прошедшую неделю

Отметим, что только за период с 24 по 30 августа российские войска 38 раз атаковали Харьков. Под ударами оказались 8 из 9 районов города. Враг применил 12 БПЛА "Молния", 10 реактивных "Шахедов", пять FPV-дронов, два реактивных "Италмаса" и нанес четыре удара из РСЗО с кассетными боеприпасами.

В результате атак три человека погибли, ещё 23 получили ранения. За эту же неделю в Харькове 56 раз объявляли воздушную тревогу, общая продолжительность которой составила 134 часа 49 минут — почти 5 суток и 15 часов.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове также самостоятельно устанавливают антидроновые сетки за счет городского бюджета. По словам Игоря Терехова, все решения относительно мест установки конструкций согласовываются с военными. Мэр отметил, что такая защита уже показала свою эффективность.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове приложение "Воздушная тревога" может заблаговременно предупреждать украинцев о запусках российских ракетно-дроновых средств поражения. Это даст гражданскому населению больше времени, чтобы добраться до укрытия. Речь идет, в частности, о новом российском гибридном средстве «Бандероль», запуски которого можно зафиксировать ещё над территорией России.

Харьков обстрелы Игорь Терехов Новости Харькова атака
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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