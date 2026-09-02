Обстріли Харкова у серпні: 80 атак і 94 постраждалих

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов/Telegram

У серпні російські війська 80 разів атакували Харків. Під ударами опинилися всі райони міста, загинули четверо людей, ще 94 постраждали, серед них п’ятеро дітей. Ворог застосовував "Молнії", реактивні "Шахеди", FPV-дрони, "Бандеролі" та РСЗВ. Повітряна тривога лунала 286 разів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

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Кількість атак

За даними, які оприлюднив мер Харкова Ігор Терехов, у серпні місто пережило 80 ворожих атак. Російські війська били по всіх районах Харкова. Найчастіше ворог застосовував БпЛА типу "Молнія" — 14 разів, та реактивні "Шахеди" — також 14 разів. Крім того, зафіксували 11 ударів FPV-дронами, 10 атак звичайними "Шахедами" та вісім застосувань S-800 "Бандероль".

Також росіяни били реактивними "Італмасами", РСЗВ та іншими безпілотниками. Загалом під час атак загинули четверо людей, ще 94 людини постраждали, серед них п’ятеро дітей.

"Оцінювати ворожу тактику — це, безумовно, справа військових. Але для нас з вами, для цивільних харків’ян, усе це має суто практичне значення: змінюється час для нашої реакції. Реактивні дрони летять значно швидше, їхні маршрути стають менш передбачуваними, а між сигналом сирени і вибухом іноді минають лічені хвилини", — зауважив мер.

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Кількість тривог

У серпні сигнал небезпеки в Харкові лунав 286 разів. Загальна тривалість тривог у місті склала 521 годину 52 хвилини, тобто майже 22 доби. Для порівняння, в області тривоги тривали 705 годин 36 хвилин.

За словами мера, росіяни продовжують змінювати тактику та використовувати різні типи озброєння. Для цивільних це означає менше часу на реакцію, особливо під час атак реактивними дронами та FPV.

Удар по цивільних

Серед цілей російських військ були житлові будинки, медичні та освітні заклади, підприємства, склади, торговельні об’єкти, АЗС, дороги, автомобілі, а також енергетична й газова інфраструктура.

Окремо Терехов згадав атаки на великі торговельні об’єкти та заправки. За його словами, росіяни системно намагаються завдавати ударів по цивільному бізнесу, торгівлі та логістиці.

"Б'ють вони максимально цинічно. Найчастіше ціллю стає звичайне житло, енергетичні та газові мережі. Але є й інший, дуже чіткий вектор атак — це підприємства, склади, торговельні центри й заправки", — додав Терехов.

Робота служб

Попри обстріли, міські служби продовжували працювати на місцях ударів. Рятувальники, медики, поліцейські, комунальники та енергетики ліквідовували наслідки атак і допомагали мешканцям.

Терехов закликав харків’ян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та одразу прямувати в укриття.

"Я вкотре дуже прошу харків’ян: не ігноруйте тривоги! Навіть коли вони здаються нескінченними. Навіть коли здається, що небезпека десь далеко. Від вашої швидкої реакції та відповідальності справді залежить життя", — підсумував Ігор Терехов.

Атаки за минулий тиждень

Зазначимо, лише за період 24–30 серпня російські війська 38 разів атакували Харків. Під ударами опинилися 8 із 9 районів міста. Ворог застосував 12 БпЛА "Молнія", 10 реактивних "Шахедів", п’ять FPV-дронів, два реактивні "Італмаси" та чотири удари з РСЗВ із касетними боєприпасами.

Унаслідок атак троє людей загинули, ще 23 отримали поранення. За цей же тиждень у Харкові 56 разів оголошували повітряну тривогу, загальна тривалість яких становила 134 години 49 хвилин — майже 5 діб і 15 годин.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові також самостійно встановлюють антидронові сітки за кошти міського бюджету. За словами Ігоря Терехова, усі рішення щодо місць встановлення конструкцій погоджують із військовими. Мер зазначив, що такий захист уже показав свою ефективність.

Також Новини.LIVE писали, що в Харкові застосунок "Повітряна тривога" може завчасно попереджати українців про запуски російських ракетно-дронових засобів ураження. Це дасть цивільному населенню більше часу, щоб дістатися до укриття. Йдеться, зокрема, про новий російський гібридний засіб "Бандероль", пуски якого можна зафіксувати ще над територією Росії.