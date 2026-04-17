Харьков под атакой дронов: есть прилет в Холодногорском районе

Харьков под атакой дронов: есть прилет в Холодногорском районе

Дата публикации 17 апреля 2026 10:52
Работа группы ПВО. Фото иллюстративное: Сухопутные войска ВСУ

Харьков оказался под массированным налетом беспилотников 17 апреля. Известно о попадании вражеского дрона в промышленной зоне Холодногорского района и активной работе противовоздушной обороны. В городе раздаются взрывы

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

В Харькове раздаются взрывы из-за атаки дронов

Жители северных районов Харькова сообщают о серии мощных взрывов и интенсивной стрельбе из автоматического оружия, мобильные огневые группы пытаются сбить вражеские цели из пулеметов. Оккупанты выпустили по городу настоящий "рой" аппаратов различных модификаций. Кроме привычных "Шахедов" и "Ланцетов", зафиксировано движение дронов типа V2U, которые способны автономно искать цели с помощью искусственного интеллекта.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

По предварительным данным от городского головы, силы ПВО уже нейтрализовали часть угрозы.

"Враг ударил по городу боевым дроном. Прилет зафиксирован в промзоне Холодногорского района", — написал Игорь Терехов в своем отчете.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 10:55. Фото: скриншот

Городские власти призывают харьковчан не покидать укрытий до завершения воздушной тревоги, поскольку атака беспилотников продолжается, в небе могут находиться дополнительные группы вражеских аппаратов.

Новини.LIVE отмечают, что россияне регулярно терроризируют Харьковскую область и Харьков дронами. В четверг, 16 апреля, в ОВА сообщили, что Россия применила более 60 дронов различных типов, которые атаковали объекты гражданской инфраструктуры.

По данным ОВА, за минувшие сутки в целом по Харьковской области от российских атак погиб один человек, еще девять получили ранения.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
