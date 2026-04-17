Харків під атакою дронів: є приліт у Холодногірському районі

Дата публікації: 17 квітня 2026 10:52
Харків під атакою дронів: є приліт у Холодногірському районі
Робота групи ППО. Фото ілюстративне: Сухопутні війська ЗСУ

Харків опинився під масованим нальотом безпілотників 17 квітня. Відомо про влучання ворожого дрона в промисловій зоні Холодногірського району та активну роботу протиповітряної оборони. У місті лунають вибухи

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

У Харкові лунають вибухи через атаку дронів

Жителі північних районів Харкова повідомляють про серію потужних вибухів та інтенсивну стрільбу з автоматичної зброї, мобільні вогневі групи намагаються збити ворожі цілі з кулеметів. Окупанти випустили по місту справжній "рій" апаратів різних модифікацій. Окрім звичних "Шахедів" та "Ланцетів", зафіксовано рух дронів типу V2U, які здатні автономно шукати цілі за допомогою штучного інтелекту.

Повідомлення Ігора Терехова. Фото: скриншот

За попередніми даними від міського голови, сили ППО вже нейтралізували частину загрози.

"Ворог ударив по місту бойовим дроном. Приліт зафіксовано у промзоні Холодногірського району", — написав Ігор Терехов у своєму звіті.

Карта повітряних тривог в Україні станом на 10:55. Фото: скриншот

Міська влада закликає харків'ян не залишати укриттів до завершення повітряної тривоги, оскільки атака безпілотників продовжується, в небі можуть перебувати додаткові групи ворожих апаратів.

Новини.LIVE зазначають, що росіяни регулярно тероризують Харківську область та Харків дронами. У четвер, 16 квітня, в ОВА повідомили, що Росія застосувала понад 60 дронів різних типів, які атакували об'єкти цивільної інфраструктури.

За даними ОВА, за минулу добу загалом по Харківській області від російських атак загинула одна людина, ще дев'ятеро зазнали поранень.

Харків обстріли дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
