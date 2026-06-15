Харьков под прицельным обстрелом: за неделю город подвергся 54 атакам

Пожар после обстрела. Фото: ГСЧС Харьковской области

Харьков постоянно подвергается нападениям. С 8 по 14 июня город 54 раза подвергался обстрелам вражескими снарядами. Разрушения зафиксированы почти во всех районах. Есть раненые, в том числе дети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Статистика обстрелов Харькова. Фото: Харьковский городской совет

Массированные атаки

На прошлой неделе враг атаковал Харьков десятки раз. Основным средством поражения были «шахиды», также применялись FPV-дроны и реактивные беспилотники. Обстрелы охватывали разные районы города, без четких «безопасных зон».

Повреждения города

Пострадали жилые дома, частные дома, офисы и коммунальная инфраструктура. Разрушениям подверглись фасады, крыши, окна и автомобили. Среди поврежденных — стоматологическая клиника, кафе, церковь и Харьковский художественный музей. В музее загорелась крыша, вода повредила часть экспозиций.

Работа служб

За неделю ранения получили 48 человек, пятеро из них — дети. Коммунальные службы работали в усиленном режиме: закрывали поврежденные здания, убирали завалы и восстанавливали свет, воду и газ. В городе неоднократно объявляли тревогу — всего 64 раза.

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Удар по спасателям

В Харькове во время ликвидации последствий обстрела произошел повторный удар российских войск по месту работы экстренных служб. В результате атаки погибли 5 человек, среди них 4 спасателя ГСЧС. Еще 9 человек получили ранения, из них 6 — сотрудники службы. Как сообщил глава ГСЧС Украины, повторный удар пришелся по гражданскому предприятию, где продолжались работы после предыдущего попадания. Спасатели погибли при исполнении служебных обязанностей. Среди них — бойцы 6-й государственной пожарно-спасательной части города.

Как сообщали Новини.LIVE, в течение 13 и 14 июня российские оккупанты нанесли удары дронами сразу по десяти населенным пунктам Харьковской области. В результате атак пострадали два человека, а в нескольких районах зафиксированы повреждения жилых домов, кафе, хозяйственных построек и гражданского предприятия.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска утром 13 июня нанесли удар управляемыми авиабомбами по поселку Шевченково в Харьковской области. В результате атаки повреждены здания медицинского комплекса и автомобили скорой медицинской помощи.