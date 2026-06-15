Харьков под прицельным обстрелом: за неделю город подвергся 54 атакам

Харьков под прицельным огнем: за неделю город подвергся 54 атакам
Харьков постоянно подвергается нападениям. С 8 по 14 июня город 54 раза подвергался обстрелам вражескими снарядами. Разрушения зафиксированы почти во всех районах. Есть раненые, в том числе дети.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
Массированные атаки
На прошлой неделе враг атаковал Харьков десятки раз. Основным средством поражения были «шахиды», также применялись FPV-дроны и реактивные беспилотники. Обстрелы охватывали разные районы города, без четких «безопасных зон».
Повреждения города
Пострадали жилые дома, частные дома, офисы и коммунальная инфраструктура. Разрушениям подверглись фасады, крыши, окна и автомобили. Среди поврежденных — стоматологическая клиника, кафе, церковь и Харьковский художественный музей. В музее загорелась крыша, вода повредила часть экспозиций.
Работа служб
За неделю ранения получили 48 человек, пятеро из них — дети. Коммунальные службы работали в усиленном режиме: закрывали поврежденные здания, убирали завалы и восстанавливали свет, воду и газ. В городе неоднократно объявляли тревогу — всего 64 раза.
Удар по спасателям
В Харькове во время ликвидации последствий обстрела произошел повторный удар российских войск по месту работы экстренных служб. В результате атаки погибли 5 человек, среди них 4 спасателя ГСЧС. Еще 9 человек получили ранения, из них 6 — сотрудники службы. Как сообщил глава ГСЧС Украины, повторный удар пришелся по гражданскому предприятию, где продолжались работы после предыдущего попадания. Спасатели погибли при исполнении служебных обязанностей. Среди них — бойцы 6-й государственной пожарно-спасательной части города.
Как сообщали Новини.LIVE, в течение 13 и 14 июня российские оккупанты нанесли удары дронами сразу по десяти населенным пунктам Харьковской области. В результате атак пострадали два человека, а в нескольких районах зафиксированы повреждения жилых домов, кафе, хозяйственных построек и гражданского предприятия.
Также Новини.LIVE писали, что российские войска утром 13 июня нанесли удар управляемыми авиабомбами по поселку Шевченково в Харьковской области. В результате атаки повреждены здания медицинского комплекса и автомобили скорой медицинской помощи.