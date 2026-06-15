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Головна Харків Харків під прицільним вогнем: місто за тиждень атакували 54 рази

Харків під прицільним вогнем: місто за тиждень атакували 54 рази

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 14:11
Харків під прицільним вогнем: місто за тиждень атакували 54 рази
Пожежа після обстрілу. Фото: ДСНС Харківщини

Харків постійно живе під постійними атаками. З 8 по 14 червня місто 54 рази опинялося під ударами ворожих снарядів. Руйнування зафіксовані майже в усіх районах. Є поранені, серед них діти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Обстріли Харкова за тиждень
Статистика обстрілів Харкова. Фото: Харківська міська рада

Масовані атаки

Минулого тижня ворог атакував Харків десятки разів. Основним засобом ураження були "шахеди", також застосовували FPV-дрони та реактивні безпілотники. Обстріли накривали різні райони міста, без чітких "безпечних зон".

Пошкодження міста

Постраждали житлові будинки, приватні оселі, офіси та комунальна інфраструктура. Руйнувань зазнали фасади, дахи, вікна й автомобілі. Серед пошкодженого — стоматологічна клініка, кафе, церква та Харківський художній музей. У музеї зайнялася покрівля, вода пошкодила частину експозицій.

Робота служб

За тиждень поранення отримали 48 людей, п’ятеро з них — діти. Комунальні служби працювали в посиленому режимі: закривали пошкоджені будівлі, прибирали завали та відновлювали світло, воду й газ. У місті неодноразово оголошували тривогу — загалом 64 рази.

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Удар по рятувальникам

У Харків під час ліквідації наслідків обстрілу стався повторний удар російських військ по місцю роботи екстрених служб. Внаслідок атаки загинули 5 людей, серед них 4 рятувальники ДСНС. Ще 9 осіб дістали поранення, з них 6 — працівники служби. Як повідомив голова ДСНС України, повторний удар прийшовся по цивільному підприємству, де тривали роботи після попереднього влучання. Рятувальники загинули під час виконання службових обов’язків. Серед них — бійці 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста.

Як повідомляли Новини.LIVE, протягом 13 та 14 червня, російські окупанти вдарили дронами одразу по десяти населених пунктах Харківської області. Внаслідок атак постраждали двоє людей, а в кількох районах зафіксовані пошкодження житлових будинків, кафе, господарських споруд та цивільного підприємства.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська вранці 13 червня завдали удару керованими авіабомбами по селищу Шевченкове на Харківщині. Внаслідок атаки пошкоджено будівлі медичного комплексу та автомобілі екстреної медичної допомоги.

Харків обстріли Ігор Терехов
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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