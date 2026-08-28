Атака РФ на Харьков: последствия попадания вражеских дронов

Последствия попадания в один из торговых центров. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

Российские войска устроили очередную серию атак на Харьков, используя ударные беспилотники. Под прицелом оказались Киевский и Слободской районы города. В результате ударов повреждены частные дома, торговый центр, административное здание и автомобили. Среди мирных жителей есть пострадавшие, которым потребовалась помощь врачей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Реклама

Сообщение об атаках. Фото: скриншот из Telegram

Последствия ударов

Сегодня, 28 августа, враг вновь нанес удары боевыми беспилотниками по гражданской инфраструктуре. В частности, в Киевском районе под ударом оказался торговый центр.

Наибольшие разрушения зафиксированы в результате попадания реактивного "шахеда" по Слободскому району. Там вражеский удар пришелся на жилой сектор. В результате обстрела повреждены 5 частных домов, одно административное здание и 6 автомобилей.

Последствия удара по Слободскому району. Фото: Харьковская ОВА

В результате этого обстрела две женщины в возрасте 95 и 75 лет испытали сильную стрессовую реакцию. В настоящее время медики оказывают им всю необходимую помощь. На местах попаданий работают профильные и экстренные службы, которые ликвидируют последствия очередной вражеской атаки.

Читайте также:

Удары по ТЦ

Стоит отметить, что оккупанты ежедневно терроризируют Харьковскую область. Накануне, 27 августа, россияне нанесли удар по гипермаркету "Эпицентр" в Основянском районе города. В здании было повреждено целое крыло. В результате атаки погиб мужчина, а ещё пять человек получили ранения или перенесли острый стресс.

Кроме того, 26 августа под вражеским огнем оказалась Лозовая. Там российская ракета попала в местный бизнес-центр, в результате чего по меньшей мере 10 человек получили ранения.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 25 августа российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. Попадание зафиксировали в промышленной зоне Основянского района. В результате обстрела погиб человек.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове усиливают защиту от российских дронов. Антидроновые сетки устанавливают на направлениях, которые определяют военные. Работы уже начала областная военная администрация. Город параллельно устанавливает собственную защиту и согласовывает все решения с военными, отвечающими за это направление. Такая защита уже показала свою эффективность.