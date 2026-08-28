Атака РФ на Харьков: последствия попадания вражеских дронов

Харьков под прицелом: враг атаковал дроном торговый центр
Российские войска устроили очередную серию атак на Харьков, используя ударные беспилотники. Под прицелом оказались Киевский и Слободской районы города. В результате ударов повреждены частные дома, торговый центр, административное здание и автомобили. Среди мирных жителей есть пострадавшие, которым потребовалась помощь врачей.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
Последствия ударов
Сегодня, 28 августа, враг вновь нанес удары боевыми беспилотниками по гражданской инфраструктуре. В частности, в Киевском районе под ударом оказался торговый центр.
Наибольшие разрушения зафиксированы в результате попадания реактивного "шахеда" по Слободскому району. Там вражеский удар пришелся на жилой сектор. В результате обстрела повреждены 5 частных домов, одно административное здание и 6 автомобилей.
В результате этого обстрела две женщины в возрасте 95 и 75 лет испытали сильную стрессовую реакцию. В настоящее время медики оказывают им всю необходимую помощь. На местах попаданий работают профильные и экстренные службы, которые ликвидируют последствия очередной вражеской атаки.
Удары по ТЦ
Стоит отметить, что оккупанты ежедневно терроризируют Харьковскую область. Накануне, 27 августа, россияне нанесли удар по гипермаркету "Эпицентр" в Основянском районе города. В здании было повреждено целое крыло. В результате атаки погиб мужчина, а ещё пять человек получили ранения или перенесли острый стресс.
Кроме того, 26 августа под вражеским огнем оказалась Лозовая. Там российская ракета попала в местный бизнес-центр, в результате чего по меньшей мере 10 человек получили ранения.
Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 25 августа российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. Попадание зафиксировали в промышленной зоне Основянского района. В результате обстрела погиб человек.
Также Новини.LIVE писали, что в Харькове усиливают защиту от российских дронов. Антидроновые сетки устанавливают на направлениях, которые определяют военные. Работы уже начала областная военная администрация. Город параллельно устанавливает собственную защиту и согласовывает все решения с военными, отвечающими за это направление. Такая защита уже показала свою эффективность.