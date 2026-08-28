Атака РФ на Харків: наслідки влучання ворожих дронів

Наслідки влучання в один із ТЦ. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

Російські війська влаштували чергову серію атак на Харків, використовуючи ударні безпілотники. Під прицілом опинилися Київський та Слобідський райони міста. Внаслідок прильотів пошкоджено приватні будинки, торговельний центр, адмінбудівлю та автівки. Серед мирних жителів є постраждалі, які потребували допомоги лікарів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

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Повідомлення про атаки. Фото: скриншот із Telegram

Наслідки ударів

Сьогодні, 28 серпня, ворог знову завдав ударів бойовими безпілотниками по цивільній інфраструктурі. Зокрема, у Київському районі під ударом опинився торговельний центр.

Найбільше руйнувань зафіксовано внаслідок влучання реактивного "шахеду" по Слобідському району. Там ворожий удар припадає на житловий сектор. У результаті обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків, одну адміністративну споруду та 6 автомобілів.

Наслідки удару по Слобідському району. Фото: Харківська ОВА

Через цей обстріл гостої реакції на стрес зазнали дві жінки віком 95 та 75 років. Наразі медики надають їм усяку необхідну допомогу. На місцях влучань працюють профільні та екстрені служби, які ліквідовують наслідки чергової ворожої атаки.

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Удари по ТЦ

Варто зазначити, що окупанти щодня тероризують Харківщину. Напередодні, 27 серпня, росіяни завдали удару по гіпермаркету "Епіцентр" в Основ'янському районі міста. У будівлі було пошкоджено ціле крило. Внаслідок атаки загинув чоловік, а ще п'ятеро людей дістали поранення або зазнали гострого стресу.

Крім того, 26 серпня під ворожим вогнем опинилася Лозова. Там російська ракета поцілила в місцевий бізнес-центр, через що щонайменше 10 людей отримали поранення.

Як повідомляли Новини.LIVE, уу ніч проти 25 серпня російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Влучання зафіксували у промисловій зоні Основ’янського району. Внаслідок обстрілу загинула людина.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові посилюють захист від російських дронів. Антидронові сітки встановлюють на напрямках, які визначають військові. Роботи вже розпочала обласна військова адміністрація. Місто паралельно встановлює власний захист і погоджує всі рішення з військовими, які відповідають за цей напрямок. Такий захист уже показав свою ефективність.