Харьков под ударами: май принес новую волну атак

Последствия одного из ударов по Харькову. Фото: Харьковская областная прокуратура

Лето в Харькове началось без ощутимого облегчения. Обстрелы города остаются интенсивными, а враг продолжает применять различные типы вооружения. В мае пострадали десятки людей, среди них дети.

Мэр Харькова Игорь Терехов подвел итоги обстрелов города в мае, передает Новини.LIVE.

Майские атаки в мае

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в течение мая город пережил 98 атак. Враг использовал дроны-камикадзе, ракеты и другие средства поражения. Под ударами были разные районы города.

Пострадавшие горожане

В результате атак ранения получили 88 человек. Среди них — 15 детей. Один человек погиб. Медики работали в усиленном режиме, чтобы спасать пострадавших.

Воздушные тревоги

За месяц воздушная тревога в Харькове длилась более 16 суток. В области этот показатель еще выше и достигает около 26 дней. Это создает постоянную нагрузку на жителей и все службы города.

Разрушение города

Под ударами оказались жилые дома, предприятия, школы и объекты инфраструктуры. Отдельно фиксировались атаки на автозаправочные станции и транспортные узлы. Часть дронов не взрывалась, что уменьшило количество жертв в конце месяца.

Жизнь продолжается

Несмотря на обстрелы, город продолжает работать. Спасатели, коммунальщики, медики и волонтеры оперативно ликвидируют последствия атак. Харьков держится благодаря ежедневной работе этих людей.

"Именно эти люди сохраняют жизнь нашего города. Его движение, безопасность, комфорт, будущее и непоколебимую веру в то, что мы обязательно выстоим", — отметил Терехов.

Как сообщали Новини.LIVE, российский беспилотник вечером 30 мая атаковал Чугуевский район Харьковской области. В результате удара пострадали двое сотрудников полиции, которые находились на службе. Также повреждения получил служебный автомобиль.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 1 июня российские беспилотники атаковали Харьков и населенные пункты области. Под ударами оказались жилые кварталы, частные дома и гражданская инфраструктура. Пострадали девять человек, среди которых жители Харькова, Богодухова и нескольких сел области.