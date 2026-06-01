Харьков под ударами: май принес новую волну атак
Лето в Харькове началось без ощутимого облегчения. Обстрелы города остаются интенсивными, а враг продолжает применять различные типы вооружения. В мае пострадали десятки людей, среди них дети.
Мэр Харькова Игорь Терехов подвел итоги обстрелов города в мае, передает Новини.LIVE.
Майские атаки в мае
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в течение мая город пережил 98 атак. Враг использовал дроны-камикадзе, ракеты и другие средства поражения. Под ударами были разные районы города.
Пострадавшие горожане
В результате атак ранения получили 88 человек. Среди них — 15 детей. Один человек погиб. Медики работали в усиленном режиме, чтобы спасать пострадавших.
Воздушные тревоги
За месяц воздушная тревога в Харькове длилась более 16 суток. В области этот показатель еще выше и достигает около 26 дней. Это создает постоянную нагрузку на жителей и все службы города.
Разрушение города
Под ударами оказались жилые дома, предприятия, школы и объекты инфраструктуры. Отдельно фиксировались атаки на автозаправочные станции и транспортные узлы. Часть дронов не взрывалась, что уменьшило количество жертв в конце месяца.
Жизнь продолжается
Несмотря на обстрелы, город продолжает работать. Спасатели, коммунальщики, медики и волонтеры оперативно ликвидируют последствия атак. Харьков держится благодаря ежедневной работе этих людей.
"Именно эти люди сохраняют жизнь нашего города. Его движение, безопасность, комфорт, будущее и непоколебимую веру в то, что мы обязательно выстоим", — отметил Терехов.
