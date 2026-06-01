Харків під ударами: травень приніс нову хвилю атак

Наслідки одного із ударів по Харкову. Фото: Харківська обласна прокуратура

Літо в Харкові почалося без відчутного полегшення. Обстріли міста залишаються інтенсивними, а ворог продовжує застосовувати різні типи озброєння. У травні постраждали десятки людей, серед них діти.

Мер Харкова Ігор Терехов підбив підсумки обстрілів міста у травні, передає Новини.LIVE.

Травневі атаки

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що протягом травня місто пережило 98 атак. Ворог використовував дрони-камікадзе, ракети та інші засоби ураження. Під ударами були різні райони міста.

Постраждалі містяни

Унаслідок атак поранення отримали 88 людей. Серед них — 15 дітей. Одна людина загинула. Медики працювали в посиленому режимі, щоб рятувати постраждалих.

Повітряні тривоги

За місяць повітряна тривога в Харкові тривала понад 16 діб. В області цей показник ще вищий і сягає близько 26 днів. Це створює постійне навантаження на мешканців і всі служби міста.

Руйнування міста

Під ударами опинилися житлові будинки, підприємства, школи та об’єкти інфраструктури. Окремо фіксувалися атаки на автозаправні станції та транспортні вузли. Частина дронів не вибухала, що зменшило кількість жертв наприкінці місяця.

Життя триває

Попри обстріли, місто продовжує працювати. Рятувальники, комунальники, медики та волонтери оперативно ліквідовують наслідки атак. Харків тримається завдяки щоденній роботі цих людей.

"Саме ці люди зберігають життя нашого міста. Його рух, безпеку, комфорт, майбутнє та непохитну віру в те, що ми обовʼязково вистоїмо", — зазначив Терехов.

Як повідомляли Новини.LIVE, російський безпілотник увечері 30 травня атакував Чугуївський район на Харківщині. Внаслідок удару постраждали двоє працівників поліції, які перебували на службі. Також пошкоджень зазнав службовий автомобіль.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч проти 1 червня російські безпілотники атакували Харків і населені пункти області. Під ударами опинилися житлові квартали, приватні будинки та цивільна інфраструктура. Постраждали дев'ятеро людей, серед яких мешканці Харкова, Богодухова та кількох сіл області.