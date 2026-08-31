Обстрелы Харькова 24–30 августа: 38 атак, 23 пострадавших

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото иллюстративное: Харьковский городской совет

Последняя неделя лета принесла Харькову десятки российских атак. Враг применял ударные дроны и кассетные боеприпасы и наносил удары по гражданским объектам в большинстве районов города. В результате обстрелов три человека погибли, ещё 23 получили ранения. Среди повреждённых объектов — жилые дома, магазины, предприятия и заправки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Реклама

Количество атак

В период с 24 по 30 августа российские войска 38 раз атаковали Харьков. Под ударом оказались восемь из девяти районов города. Чаще всего враг использовал БПЛА типа "Молния" — 12 раз. Также было зафиксировано 10 реактивных "Шахедов", пять FPV-дронов и два FPV-дрона, не взорвавшихся.

Кроме того, россияне применили два реактивных "Италмаса", один из которых не взорвался, обломки реактивного "Италмаса" и обломки FPV-дрона. Еще четыре удара пришлись на РСЗО с кассетными боеприпасами.

Цели врага

Россияне наносили удары по АЗС, торговым центрам, жилым домам, предприятиям, складам, учебному заведению и дорогам. Отдельно городские власти обратили внимание на атаку по гипермаркету "Эпицентр" в Основянском районе. Реактивный дрон попал в магазин в разгар рабочего дня, когда там находились люди. В результате удара один человек погиб, ещё пятеро пострадали.

Читайте также:

"Случайности здесь нет. Мы видим, как по всей Украине агрессор последовательно наносит удары по крупным торговым сетям и пытается тем самым сломить украинский бизнес", — отметил Терехов.

По словам мэра, российские войска уже атаковали все три харьковских объекта этой сети. Гипермаркет на Алексеевке не возобновил работу после обстрелов 2022 года, а магазин на Салтовке был уничтожен в 2024 году. Тогда в результате атаки погибли 19 харьковчан. Всего за неделю в результате российских атак погибли три человека, ещё 23 получили ранения.

Количество тревог

За неделю в Харькове 56 раз объявляли воздушную тревогу. Их общая продолжительность в городе составила 134 часа 49 минут, то есть почти 5 суток и 15 часов. В области за этот же период зафиксировали 31 сигнал тревоги общей продолжительностью 161 час 30 минут, или более 6 суток и 17 часов. Таким образом, тревоги в Харькове длились на 26 часов 41 минуту, или примерно на 17% меньше, чем в области.

"Прошу каждого: не позволяйте пятому году войны притупить вашу бдительность. Реактивные беспилотники и FPV-дроны оставляют считанные секунды на спасение. Раздается тревога — сразу направляйтесь в укрытие", — подытожил мэр Харькова.

Город работает

Несмотря на постоянные атаки, спасатели, медики и коммунальные службы продолжают работать на местах ударов. Они ликвидируют последствия обстрелов и помогают людям после атак.

Защита города

В Харькове также самостоятельно устанавливают антидроновые сетки за счет городского бюджета. По словам Игоря Терехова, все решения относительно мест установки конструкций согласовываются с военными. Мэр отметил, что такая защита уже показала свою эффективность.

Параллельно областная военная администрация устанавливает сетки на направлениях, определённых военными. Отдельно городские власти работают над защитой кафе и других объектов. За это направление отвечает представитель города Даниил Хидля.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов подчеркнул необходимость изменений в мобилизационных процессах. По его словам, силовые задержания граждан не помогают армии, а лишь дискредитируют Вооруженные силы Украины и подрывают доверие к государству.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове приложение "Воздушная тревога" может заблаговременно предупреждать украинцев о запусках российских ракетно-дроновых средств поражения. Это даст гражданскому населению больше времени, чтобы добраться до укрытия. Речь идет, в частности, о новом российском гибридном средстве "Бандероль", запуски которого можно зафиксировать ещё над территорией России.