Обстріли Харкова 24–30 серпня: 38 атак, 23 постраждалих

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото ілюстративне: Харківська міська рада

Останній тиждень літа приніс Харкову десятки російських атак. Ворог застосовував ударні дрони та касетні боєприпаси й бив по цивільних об’єктах у більшості районів міста. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, ще 23 отримали поранення. Серед пошкоджених об’єктів — житло, магазини, підприємства та заправки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

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Кількість атак

Упродовж 24–30 серпня російські війська 38 разів атакували Харків. Під ударом опинилися вісім із дев’яти районів міста. Найчастіше ворог використовував БпЛА типу "Молнія" — 12 разів. Також зафіксували 10 реактивних "Шахедів", п’ять FPV-дронів та два FPV-дрони без детонації.

Крім того, росіяни застосували два реактивні "Італмаси", один із яких не здетонував, уламки реактивного "Італмаса" та уламки FPV-дрона. Ще чотири удари припали на РСЗВ із касетними боєприпасами.

Цілі ворога

Росіяни били по АЗС, торговельних центрах, житлових будинках, підприємствах, складах, навчальному закладу та дорогах. Окремо в міській владі звернули увагу на атаку по гіпермаркету "Епіцентр" в Основ’янському районі. Реактивний дрон влучив у магазин посеред робочого дня, коли там перебували люди. Унаслідок удару одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали.

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"Випадковості тут немає. Ми бачимо, як по всій Україні агресор послідовно б’є по великих торговельних мережах і намагається тим самим зламати український бізнес", — зазначив Терехов.

За словами мера, російські війська вже атакували всі три харківські об’єкти цієї мережі. Гіпермаркет на Олексіївці не відновив роботу після обстрілів 2022 року, а магазин на Салтівці був знищений у 2024 році. Тоді внаслідок атаки загинули 19 харків’ян. Загалом за тиждень унаслідок російських атак загинули троє людей, ще 23 отримали поранення.

Кількість тривог

За тиждень у Харкові 56 разів оголошували повітряну тривогу. Їхня загальна тривалість у місті становила 134 години 49 хвилин, тобто майже 5 діб і 15 годин. В області за цей самий період зафіксували 31 сигнал тривоги загальною тривалістю 161 година 30 хвилин, або понад 6 діб і 17 годин. Таким чином, тривоги в Харкові тривали на 26 годин 41 хвилину, або приблизно на 17% менше, ніж в області.

"Прошу кожного: не дозволяйте п’ятому року війни притупити вашу пильність. Реактивні безпілотники та FPV-дрони залишають лічені секунди на порятунок. Лунає тривога — одразу прямуйте в укриття", — підсумував мер Харкова.

Місто працює

Попри постійні атаки, рятувальники, медики та комунальні служби продовжують працювати на місцях ударів. Вони ліквідовують наслідки обстрілів і допомагають людям після атак.

Захист міста

У Харкові також самостійно встановлюють антидронові сітки за кошти міського бюджету. За словами Ігоря Терехова, усі рішення щодо місць встановлення конструкцій погоджують із військовими. Мер зазначив, що такий захист уже показав свою ефективність.

Паралельно обласна військова адміністрація встановлює сітки на напрямках, які визначають військові. Окремо міська влада працює над захистом кафе та інших об’єктів. За цей напрямок відповідає представник міста Данило Хідля.

Як повідомляли Новини.LIVE, мер Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов наголосив на необхідності змін у мобілізаційних процесах. За його словами, силові затримання громадян не допомагають війську, а лише дискредитують Збройні сили України та підривають довіру до держави.

Також Новини.LIVE писали, що в Харкові застосунок "Повітряна тривога" може завчасно попереджати українців про запуски російських ракетно-дронових засобів ураження. Це дасть цивільному населенню більше часу, щоб дістатися до укриття. Йдеться, зокрема, про новий російський гібридний засіб "Бандероль", пуски якого можна зафіксувати ще над територією Росії.