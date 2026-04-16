Харьков под ударом более 60 дронов: последствия ночных обстрелов

Пожарные тушат гражданское авто после атаки дронов в Харькове. Фото: ГСЧС Харькова

В течение последних суток российские войска осуществили массированную атаку на Харьковщину, применив более 60 беспилотников и ракеты. В результате ударов по областному центру и 14 населенным пунктам региона ранения получили четверо гражданских лиц, а под огнем оказались жилые дома, учебные заведения и объекты энергосетей.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

Россия массированно атаковала Харьков в ночь на 16 апреля

Харьков и ряд населенных пунктов области пережили очередные сутки интенсивных обстрелов, во время которых оккупанты задействовали широкий арсенал вооружения.

Всего зафиксировано использование двух ракет неустановленного типа, одной управляемой авиабомбы (КАБ), 12 беспилотников "Герань-2", четырех дронов "Молния", двух FPV-дронов и еще 42 БпЛА, тип которых сейчас выясняют специалисты.

Тушение пожара в Харькове. Фото: ГСЧС Харьковской области

Основной удар в Харькове пришелся на Немышлянский, Индустриальный и Салтовский районы. В областном центре травмы получили 66-летний мужчина и 77-летняя женщина. Взрывами повреждены восемь частных домов, энергосети, автомобили и хозяйственные пристройки.

Читайте также:

Последствия атаки РФ в Харьковской области

Не менее разрушительными были атаки на другие общины. В Мерефе Харьковского района пострадали 28-летний мужчина и 63-летняя женщина, кроме того, там зафиксировано попадание в складские помещения и хозяйственную постройку.

В поселке Васищево под удар попало административное здание, склад и три грузовика. Жилой фонд пострадал в Золочеве, где повреждены четыре дома, а также в Слатино, Люботине и селе Оскол.

Также россияне совершили атаки на объекты образовательной инфраструктуры в селах Рясное и Писаревка Богодуховского района. Там повреждены два учебных заведения.

Повреждения энергосетей и гражданского транспорта также зафиксированы в Клиновой-Новоселовке, Ивано-Шийчино и Старом Салтове.

Какая ситуация на фронте в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении захватчики четыре раза штурмовали позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Старицы и Волчанских Хуторов, а на Купянском направлении дважды пытались атаковать в районе Новоплатоновки.

На фоне непрерывных атак продолжается эвакуация гражданского населения: транзитный пункт в Лозовой за сутки оказал помощь 214 лицам. Общее количество зарегистрированных людей в этом пункте с начала его работы достигло 28 521 человека.

Как писал ранее Новини.LIVE, взрывы раздавались в Харькове и области в ночь на 16 апреля. Сообщали о масштабных пожарах и разрушениях гражданских объектов.

Харьковщина ежедневно находится под атаками российских войск. Дроны атакуют гражданские многоэтажки.