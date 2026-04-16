Харків під ударом понад 60 дронів: наслідки нічних обстрілів

Пожежники гасять цивільне авто після атаки дронів у Харкові.

Протягом останньої доби російські війська здійснили масовану атаку на Харківщину, застосувавши понад 60 безпілотників та ракети. Внаслідок ударів по обласному центру та 14 населених пунктах регіону поранення отримали четверо цивільних осіб, а під вогнем опинилися житлові будинки, навчальні заклади та об'єкти енергомереж.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

Росія масовано атакувала Харків в ніч проти 16 квітня

Харків та низка населених пунктів області пережили чергову добу інтенсивних обстрілів, під час яких окупанти задіяли широкий арсенал озброєння.

Загалом зафіксовано використання двох ракет невстановленого типу, однієї керованої авіабомби (КАБ), 12 безпілотників "Герань-2", чотирьох дронів "Молнія", двох FPV-дронів та ще 42 БпЛА, тип яких наразі з'ясовують фахівці.

Гасіння пожежі в Харкові.

Основний удар у Харкові припав на Немишлянський, Індустріальний та Салтівський райони. В обласному центрі травми отримали 66-річний чоловік та 77-річна жінка. Вибухами пошкоджено вісім приватних осель, енергомережі, автомобілі та господарські прибудови.

Наслідки атаки РФ у Харківській області

Не менш руйнівними були атаки на інші громади. У Мерефі Харківського району постраждали 28-річний чоловік та 63-річна жінка, окрім того, там зафіксовано влучання у складські приміщення та господарчу споруду.

У селищі Васищеве під удар потрапила адміністративна будівля, склад та три вантажівки. Житловий фонд постраждав у Золочеві, де пошкоджено чотири будинки, а також у Слатиному, Люботині та селі Оскіл.

Таокж росіяни здійснили атаки на об'єкти освітньої інфраструктури у селах Рясне та Писарівка Богодухівського району. Там пошкоджено два навчальні заклади.

Пошкодження енергомереж та цивільного транспорту також зафіксовані у Клиновій-Новоселівці, Івано-Шийчиному та Старому Салтові.

Яка ситуація на фронті у Харківській області

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники чотири рази штурмували позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Стариці та Вовчанських Хуторів, а на Куп'янському напрямку двічі намагалися атакувати в районі Новоплатонівки.

На тлі безперервних атак продовжується евакуація цивільного населення: транзитний пункт у Лозовій за добу надав допомогу 214 особам. Загальна кількість зареєстрованих людей у цьому пункті з початку його роботи сягнула 28 521 особи.

Як писав раніше Новини.LIVE, вибухи лунали в Харкові та області лунали в ніч проти 16 квітня. Повідомляли про масштабні пожежі та руйнування цивільних об'єктів.

Харківщина щоденно перебуває під атаками російських військ. Дрони атакують цивільні багатоповерхівки.