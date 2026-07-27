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Главная Харьков Харьков пострадал больше всех среди крупных городов: Терехов

Харьков пострадал больше всех среди крупных городов: Терехов

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Дата публикации 27 июля 2026 12:04
Сколько зданий разрушено в Харькове из-за войны, развязанной Россией
Разрушенный дом в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Харьков подвергся масштабным разрушениям в результате полномасштабной войны России против Украины. Город продолжает восстанавливать жилые дома и другую поврежденную инфраструктуру. В то же время этот процесс затрудняют нехватка финансирования и рабочей силы. Несмотря на это, работы по восстановлению в Харькове продолжаются.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Масштаб разрушений

По словам Игоря Терехова, с начала полномасштабной войны российские атаки нанесли городу масштабный ущерб. В Харькове разрушены или повреждены около 14 тысяч зданий, среди которых почти 10 тысяч жилых домов. Терехов подчеркнул, что среди крупных городов Украины Харьков пострадал больше всех от российской агрессии. В то же время восстановление поврежденного жилья продолжается.

"Более 160 тысяч жителей Харькова остались без своих домов, без крыши над головой", — сказал Терехов.

По словам мэра, с 2022 года в Харькове удалось отстроить или восстановить около 4 тысяч жилых домов. Он отметил, что часть домов ремонтировать легче, поскольку они получили незначительные повреждения. Другие объекты имеют более серьезные повреждения и до сих пор находятся в процессе восстановления.

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Проблемы восстановления

По словам Терехова, одним из главных факторов, сдерживающих восстановление, является нехватка финансирования. Город зависит не только от собственного бюджета, но и от государственной поддержки.

"За это полугодие мы не получили ни копейки государственной субвенции на восстановление. Ни копейки. И всё это мы делаем за счёт собственных средств", — заявил мэр.

Еще одной проблемой он назвал нехватку кадров. Значительная часть работников коммунальных предприятий защищает Украину на фронте. По словам мэра, более тысячи сотрудников коммунальных служб Харькова сейчас служат в рядах ВСУ.

Отметим, что российские войска регулярно атакуют Харьков ударными беспилотниками, ракетами, управляемыми авиабомбами и из реактивных систем залпового огня. Из-за этих ударов город продолжает получать новые повреждения, а восстановительные работы приходится проводить одновременно с отражением новых атак.

Как сообщали Новини.LIVE, число пострадавших в результате удара российских войск по Слободскому району Харькова 26 июля возросло до 14 человек. Погибла 40-летняя женщина, вынужденная переселенка. Среди раненых — её малолетний сын.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове в результате атаки российского FPV-дрона погиб доцент кафедры инженерии программного обеспечения Национального аэрокосмического университета "ХАИ" Геннадий Симбирский. Вражеский беспилотник попал в автомобиль, на котором преподаватель ехал в город.

Харьков обстрелы Игорь Терехов
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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