Лубинец сравнил Харьков и Киев по стоимости проезда

Вход в станцию метро в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

В то время как в Киеве резко растёт стоимость проезда в метро, Харьков сохраняет бесплатный общественный транспорт. Такое сравнение привлекло внимание после объявления нового тарифа в столице. Несмотря на войну и постоянные обстрелы, харьковские власти не меняют действующий порядок оплаты проезда.

На этом контрасте сделал акцент уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Новини.LIVE.

Бесплатный транспорт

Дмитрий Лубинец обратил внимание на то, что Харьков, ежедневно подвергающийся российским атакам, не отменяет бесплатный проезд для своих жителей. По его словам, это резко контрастирует с решением Киева повысить стоимость проезда в метро с 8 до 30 гривен.

"Харьков, который ежедневно страдает от российских обстрелов, сохраняет бесплатный общественный транспорт для своих жителей. Киев выбирает другой путь", — заявил Лубинец.

Критика решения

Омбудсмен отметил, что новый тариф скажется не только на пассажирах метро. По его мнению, рост стоимости проезда может повлечь за собой подорожание маршруток, автобусов, такси, доставки товаров и ряда услуг.

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"Если власть не объясняет, почему люди должны платить почти в четыре раза больше, не предлагая взамен ни лучшего качества услуг, ни роста доходов, то это уже не транспортная реформа. Это перекладывание финансового бремени на киевлян", — подчеркнул он.

Лубинец также отметил, что Киев имеет самый большой городской бюджет в Украине, однако именно в столице решили существенно повысить стоимость проезда. Он считает, что оценивать транспортные тарифы нужно с учетом уровня доходов населения и доступности социальных услуг.

Проезд в Харькове

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения проезд в общественном транспорте Харькова остается бесплатным. Поскольку город расположен недалеко от линии фронта и ежедневно подвергается вражеским обстрелам, транспортная система выполняет еще и защитную функцию. В частности, харьковский метрополитен служит для жителей круглосуточным укрытием во время воздушных тревог. Как отметил мэр Игорь Терехов, вводить плату за проезд в таких условиях недопустимо, ведь метро является неотъемлемой частью системы гражданской защиты горожан.

Как сообщали Новини.LIVE, во время массированных обстрелов и воздушных тревог в Харькове на станциях метро могут разместить дополнительные вагоны для укрытия людей. Однако пока в этом нет необходимости, ведь имеющихся площадей метрополитена достаточно для приема людей.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют установить антидроновые сетки на Харьковском шоссе из-за угрозы атак российских FPV-дронов. Кроме того, власти рассматривают возможность организации такой защиты на Северной Салтовке.