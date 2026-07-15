Лубінець порівняв Харків і Київ через вартість проїзду

Вхід на станцію метро у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

Поки у Києві різко зростає вартість проїзду в метро, Харків зберігає безкоштовний громадський транспорт. Таке порівняння привернуло увагу після оголошення нового тарифу у столиці. Попри війну та постійні обстріли, харківська влада не змінює чинний порядок оплати проїзду.

На цьому контрасті наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Новини.LIVE.

Безкоштовний транспорт

Дмитро Лубінець звернув увагу, що Харків, який щодня зазнає російських атак, не скасовує безкоштовний проїзд для своїх жителів. За його словами, це різко контрастує з рішенням Києва підвищити вартість проїзду в метро з 8 до 30 гривень.

"Харків, який щодня потерпає від російських обстрілів, зберігає безкоштовний громадський транспорт для своїх мешканців. Київ обирає інший шлях", — заявив Лубінець.

Критика рішення

Омбудсмен зазначив, що новий тариф позначиться не лише на пасажирах метро. На його думку, зростання вартості проїзду може потягнути за собою подорожчання маршруток, автобусів, таксі, доставки товарів і низки послуг.

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"Якщо влада не пояснює, чому люди повинні платити майже в чотири рази більше, не пропонуючи натомість ані кращої якості послуг, ані зростання доходів, то це вже не транспортна реформа. Це перекладання фінансового тягаря на киян", — наголосив він.

Лубінець також зауважив, що Київ має найбільший міський бюджет в Україні, однак саме в столиці вирішили суттєво підвищити вартість проїзду. Він вважає, що оцінювати транспортні тарифи потрібно разом із рівнем доходів населення та доступністю соціальних послуг.

Проїзд у Харкові

Зазначимо, ​з початку повномасштабного вторгнення проїзд у громадському транспорті Харкова залишається безплатним. Оскільки місто розташоване близько до лінії фронту і щодня потерпає від ворожих обстрілів, транспортна система виконує ще й захисну функцію. Зокрема, харківський метрополітен слугує для жителів цілодобовим укриттям під час повітряних тривог. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, повертати оплату за проїзд у таких умовах неприпустимо, адже підземка є невіддільною частиною системи цивільного захисту містян.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час масованих обстрілів і повітряних тривог у Харкові на станціях метро можуть розмістити додаткові вагони для укриття людей. Однак наразі такої потреби немає, адже наявних площ метрополітену достатньо для прийому людей.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують встановити антидронові сітки на Харківському шосе через загрозу атак російських FPV-дронів. Також влада розглядає можливість облаштування такого захисту на Північній Салтівці.