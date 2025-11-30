В Харькове появится очередная подземная школа — Терехов объяснил кто ее профинансирует

Подземная школа в Харькове. Фото: Кадр из репортажа

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что город начал строительство новой подземной школы в формате софинансирования с государством. Часть средств выделяет правительство, другую - местный бюджет.

Об этом Терехов рассказал в интервью для Новини.LIVE.

Партнеры помогают с оборудованием, город — со строительством

Мэр отметил, что уже существующие подземные учебные пространства Харькова, которые оборудованы при поддержке партнеров, произвели большое впечатление на первые иностранные делегации.

Игорь Терехов отметил, что иностранные партнеры активно приобщаются к обеспечению образовательного процесса в безопасных условиях, предоставляя необходимое оборудование.

"У нас были договоренности с Германией - они поставили парты за свой счет. Не помогают в строительстве, но помогают в оборудовании", — рассказал городской голова.

Новая подземная школа, которая сейчас находится на стадии реализации. Таким образом Харьков продолжает развивать безопасную образовательную инфраструктуру в условиях постоянных обстрелов.

Ранее Игорь Терехов объяснил, с кем город уже поделился проектом подземных школ. По его словам, речь идет о Запорожье и других прифронтовых населенных пунктах.

Ранее Терехов сообщил, что в Харькове построят первый в Украине подземный детский сад.