В Харькове появится очередная подземная школа — Терехов объяснил кто ее профинансирует

Харьков строит новую подземную школу — кто ее профинансирует
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что город начал строительство новой подземной школы в формате софинансирования с государством. Часть средств выделяет правительство, другую - местный бюджет.
Об этом Терехов рассказал в интервью для Новини.LIVE.
Партнеры помогают с оборудованием, город — со строительством
Мэр отметил, что уже существующие подземные учебные пространства Харькова, которые оборудованы при поддержке партнеров, произвели большое впечатление на первые иностранные делегации.
Игорь Терехов отметил, что иностранные партнеры активно приобщаются к обеспечению образовательного процесса в безопасных условиях, предоставляя необходимое оборудование.
"У нас были договоренности с Германией - они поставили парты за свой счет. Не помогают в строительстве, но помогают в оборудовании", — рассказал городской голова.
Новая подземная школа, которая сейчас находится на стадии реализации. Таким образом Харьков продолжает развивать безопасную образовательную инфраструктуру в условиях постоянных обстрелов.
Ранее Игорь Терехов объяснил, с кем город уже поделился проектом подземных школ. По его словам, речь идет о Запорожье и других прифронтовых населенных пунктах.
Ранее Терехов сообщил, что в Харькове построят первый в Украине подземный детский сад.
