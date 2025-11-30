Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Харків будує нову підземну школу — хто її профінансує

Харків будує нову підземну школу — хто її профінансує

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 04:03
У Харкові з'явиться чергова підземна школа — Терехов пояснив хто її профінансує
Підземна школа у Харкові. Фото: Кадр з репортажу

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто розпочало будівництво нової підземної школи у форматі співфінансування з державою. Частину коштів виділяє уряд, іншу — місцевий бюджет.

Про це Терехов розповів в інтерв’ю для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Партнери допомагають з обладнанням, місто — з будівництвом

Мер зазначив, що вже існуючі підземні навчальні простори Харкова, які обладнані за підтримки партнерів, справили велике враження на перші іноземні делегації. 

Ігор Терехов наголосив, що іноземні партнери активно долучаються до забезпечення освітнього процесу в безпечних умовах, надаючи необхідне обладнання.

"У нас були домовленості з Німеччиною — вони поставили парти власним коштом. Не допомагають в будівництві, але допомагають в обладнанні", — розповів міський голова.

Нова підземна школа, яка зараз перебуває на стадії реалізації. Таким чином Харків продовжує розвивати безпечну освітню інфраструктуру в умовах постійних обстрілів.

Раніше Ігор Терехов пояснив, з ким місто вже поділилося проєктом підземних шкіл. За його словами, йдеться про Запоріжжя та інші прифронтові населені пункти.

Раніше Терехов повідомив, що у Харкові збудують перший в Україні підземний дитячий садок

Харків Ігор Терехов війна в Україні навчання підземна школа
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації