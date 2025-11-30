У Харкові з'явиться чергова підземна школа — Терехов пояснив хто її профінансує

Підземна школа у Харкові. Фото: Кадр з репортажу

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто розпочало будівництво нової підземної школи у форматі співфінансування з державою. Частину коштів виділяє уряд, іншу — місцевий бюджет.

Про це Терехов розповів в інтерв’ю для Новини.LIVE.

Партнери допомагають з обладнанням, місто — з будівництвом

Мер зазначив, що вже існуючі підземні навчальні простори Харкова, які обладнані за підтримки партнерів, справили велике враження на перші іноземні делегації.

Ігор Терехов наголосив, що іноземні партнери активно долучаються до забезпечення освітнього процесу в безпечних умовах, надаючи необхідне обладнання.

"У нас були домовленості з Німеччиною — вони поставили парти власним коштом. Не допомагають в будівництві, але допомагають в обладнанні", — розповів міський голова.

Нова підземна школа, яка зараз перебуває на стадії реалізації. Таким чином Харків продовжує розвивати безпечну освітню інфраструктуру в умовах постійних обстрілів.

Раніше Ігор Терехов пояснив, з ким місто вже поділилося проєктом підземних шкіл. За його словами, йдеться про Запоріжжя та інші прифронтові населені пункти.

Раніше Терехов повідомив, що у Харкові збудують перший в Україні підземний дитячий садок.