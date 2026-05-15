Главная Харьков Харьков цветет несмотря на войну: жизнь под вражескими обстрелами

Дата публикации 15 мая 2026 14:33
Люди гуляют в Харькове. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

Харьков сегодня — это уникальное сочетание железной выносливости и нежной весенней красоты. Несмотря на постоянные воздушные тревоги и обстрелы он отказывается замирать. Каждое мгновение, зафиксированное на улицах, доказывает, что Харьков живет, дышит и цветет.

Журналисты Новини.LIVE прогулялись по улицам Харькова и сняли жизнь горожан.

Весна в центре города

Центральные улицы и площади заполнены людьми. Цветущая сирень на фоне монументальных зданий и солнечный свет, заливающий тротуары, создают иллюзию мирного времени. Жизнь продолжается в привычном темпе. Харьковчане спешат по делам, переходят дорогу на оживленных перекрестках и гуляют по просторным площадям.

Площадь в Харькове. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев
Люди переходят дорогу. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

Память и несокрушимость

О войне здесь не забывают ни на минуту, но эта память трансформируется в силу. Площадка с флагами о павших героях стала местом тихой скорби и одновременно источником национальной гордости.

Место чествования героев. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев
Харьковчане на прогулке. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

Даже заборы, закрывающие поврежденные здания, превратились в уличные галереи. Рисунки с надписями "Мы не простим" и "Харьков — герой" напоминают о цене, которую город платит за каждое свое утро.

Забор с рисунками. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев
Надписи на улицах. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

Оазисы спокойствия

Городские парки остаются главным местом для эмоционального восстановления. Коммунальщики тщательно ухаживают за аллеями, высаживают яркие цветы и поддерживают идеальную чистоту. Семейные прогулки с колясками и детские поезда, курсирующие среди тенистых каштанов, — это лучшее доказательство того, что жизнь победит.

Коммунальщики убирают в городе. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев
Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

Харьков сегодня — это город контрастов. Здесь величественная архитектура соседствует с забитыми окнами, а звук автомобильного потока иногда перекрывается взрывами. Однако город не просто держится — он работает, улыбается и непоколебимо верит в победу.

Машины на дороге. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев
Улица в Харькове. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове готовят к запуску сухой фонтан на площади Свободы. Место уже активно приводят в порядок после зимнего сезона. Мастера проверяют все системы и очищают оборудование. Открыть фонтан планируют ориентировочно на следующей неделе.

Также Новини.LIVE писали, что в Центральном парке Харькова расцвела аллея сакур, которая ежегодно привлекает горожан и гостей города. Розовые деревья создали настоящую весеннюю атмосферу среди зеленых аллей и каштанов. Несмотря на пасмурную погоду, парк наполнился яркими красками и уютом.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
