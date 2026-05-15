Харків квітне попри війну: життя під ворожими обстрілами

Люди гуляють у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Харків сьогодні — це унікальне поєднання залізної витривалості та ніжної весняної краси. Попри постійні повітряні тривоги та обстріли воно відмовляється завмирати. Кожна мить, зафіксована на вулицях, доводить, що Харків живе, дихає та квітне.

Журналісти Новини.LIVE прогулялися вулицями Харкова та зафільмували життя містян.

Весна у середмісті

Центральні вулиці та площі заповнені людьми. Квітучий бузок на фоні монументальних будівель та сонячне світло, що заливає тротуари, створюють ілюзію мирного часу. Життя триває у звичному темпі. Харків'яни поспішають у справах, переходять дорогу на жвавих перехрестях та гуляють просторими площами.

Площа у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Люди переходять дорогу. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Пам'ять та незламність

Про війну тут не забувають ні на мить, але ця пам'ять трансформується у силу. Майданчик з прапорами про полеглих героїв став місцем тихої скорботи та водночас джерелом національної гордості.

Місце вшанування героїв. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Харків'яни на прогулянці. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Навіть паркани, що закривають пошкоджені будівлі, перетворилися на вуличні галереї. Малюнки з написами "Ми не пробачимо" та "Харків — герой" нагадують про ціну, яку місто платить за кожен свій ранок.

Забор з малюнками. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Надписи на вулицях. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Оазиси спокою

Міські парки залишаються головним місцем для емоційного відновлення. Комунальники ретельно доглядають за алеями, висаджують яскраві квіти та підтримують ідеальну чистоту. Сімейні прогулянки з візочками та дитячі потяги, що курсують серед тінистих каштанів, — це найкращий доказ того, що життя переможе.

Комунальники прибирають у місті. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Люди гуляють в парку. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Харків сьогодні — це місто контрастів. Тут велична архітектура сусідить із забитими вікнами, а звук автомобільного потоку іноді перекривається вибухами. Проте місто не просто тримається — воно працює, усміхається і непохитно вірить у перемогу.

Машини на дорозі. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Вулиця у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові готують до запуску сухий фонтан на площі Свободи. Місце вже активно приводять до ладу після зимового сезону. Майстри перевіряють усі системи та очищають обладнання. Відкрити фонтан планують орієнтовно наступного тижня.

Також Новини.LIVE писали, що у Центральному парку Харкова розквітла алея сакур, яка щороку приваблює містян та гостей міста. Рожеві дерева створили справжню весняну атмосферу серед зелених алей і каштанів. Попри похмуру погоду, парк наповнився яскравими барвами та затишком.