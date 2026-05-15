Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Харків квітне попри війну: життя під ворожими обстрілами

Харків квітне попри війну: життя під ворожими обстрілами

Ua ru
Дата публікації: 15 травня 2026 14:33
Харків квітне попри війну: життя під ворожими обстрілами
Люди гуляють у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Харків сьогодні — це унікальне поєднання залізної витривалості та ніжної весняної краси. Попри постійні повітряні тривоги та обстріли воно відмовляється завмирати. Кожна мить, зафіксована на вулицях, доводить, що Харків живе, дихає та квітне.

Журналісти Новини.LIVE прогулялися вулицями Харкова та зафільмували життя містян.

Весна у середмісті

Центральні вулиці та площі заповнені людьми. Квітучий бузок на фоні монументальних будівель та сонячне світло, що заливає тротуари, створюють ілюзію мирного часу. Життя триває у звичному темпі. Харків'яни поспішають у справах, переходять дорогу на жвавих перехрестях та гуляють просторими площами.

Фоторепортаж весняного Харкова
Площа у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов
Весна у Харкові: фото
Люди переходять дорогу. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Пам'ять та незламність

Про війну тут не забувають ні на мить, але ця пам'ять трансформується у силу. Майданчик з прапорами про полеглих героїв став місцем тихої скорботи та водночас джерелом національної гордості.

Весна у Харкові: фото
Місце вшанування героїв. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов
Харків під час війни квітне
Харків'яни на прогулянці. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Навіть паркани, що закривають пошкоджені будівлі, перетворилися на вуличні галереї. Малюнки з написами "Ми не пробачимо" та "Харків — герой" нагадують про ціну, яку місто платить за кожен свій ранок.

Читайте також:
Фото Харкова під час війни
Забор з малюнками. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов
Харків під час війни квітне
Надписи на вулицях. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Оазиси спокою

Міські парки залишаються головним місцем для емоційного відновлення. Комунальники ретельно доглядають за алеями, висаджують яскраві квіти та підтримують ідеальну чистоту. Сімейні прогулянки з візочками та дитячі потяги, що курсують серед тінистих каштанів, — це найкращий доказ того, що життя переможе.

Фоторепортаж весняного Харкова
Комунальники прибирають у місті. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов
Фоторепортаж весняного Харкова
Люди гуляють в парку. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Харків сьогодні — це місто контрастів. Тут велична архітектура сусідить із забитими вікнами, а звук автомобільного потоку іноді перекривається вибухами. Проте місто не просто тримається — воно працює, усміхається і непохитно вірить у перемогу.

Фото Харкова під час війни
Машини на дорозі. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов
Харків під час війни квітне
Вулиця у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові готують до запуску сухий фонтан на площі Свободи. Місце вже активно приводять до ладу після зимового сезону. Майстри перевіряють усі системи та очищають обладнання. Відкрити фонтан планують орієнтовно наступного тижня.

Також Новини.LIVE писали, що у Центральному парку Харкова розквітла алея сакур, яка щороку приваблює містян та гостей міста. Рожеві дерева створили справжню весняну атмосферу серед зелених алей і каштанів. Попри похмуру погоду, парк наповнився яскравими барвами та затишком.

Харків люди фоторепортаж
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації