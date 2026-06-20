Обстрел Харькова: РФ вновь прибегла к ударам с применением КАБ

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

Российская армия изменила тактику и возобновила авиаудары по Харькову после длительного перерыва. Оккупанты атакуют жилые кварталы на рассвете, разрушая дома мирных жителей. В то же время на улицах города появилась ещё одна смертельная угроза — новые вражеские беспилотники.

Об этом в комментарии «Суспільне» сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает «Новини.LIVE».

Полгода затишья

На рассвете 20 июня российские войска нанесли удар по Холодногорскому району Харькова. Оккупанты выпустили три управляемые авиабомбы, однако одну из них силам обороны удалось сбить. Две другие бомбы долетели до города и попали прямо в двухэтажный жилой дом.

«Было три управляемые авиабомбы, но одну удалось сбить, две долетели до Харькова, произошло прямое попадание в двухэтажный жилой дом. Благодаря слаженной работе ГСЧС, наших коммунальных служб, департамента чрезвычайных ситуаций городского совета удалось спасти восьмерых человек. Двое людей обратились за медицинской помощью», — рассказал городской голова Игорь Терехов.

Благодаря оперативной работе экстренных служб под завалами никто не погиб. Последний подобный обстрел города этим типом вооружения фиксировали ещё зимой.

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Удары на рассвете

Российская армия атакует жилые массивы города в утренние часы, когда люди ещё спят. Накануне захватчики также поразили этот же район, разрушив частный дом и ранив прохожих.

«Хочу отметить, что это уже второй день подряд, когда Харьков подвергается ударам КАБ. До этого в январе, в середине января, был попадание КАБ, то есть фактически полгода мы не знали, что такое КАБ, но, к сожалению, ситуация сложная и КАБы долетают до города Харькова», — отметил Игорь Терехов.

Он добавил, что под ударами оказался именно Холодногорский район, где расположены обычные жилые дома. Из-за постоянной угрозы повторных атак жителей призывают быть максимально осторожными.

Новая угроза

Помимо авиабомб, российские военные начали применять в Харькове новые беспилотники. По данным областной прокуратуры, оккупанты используют FPV-дроны на оптоволокне для охоты на гражданский автотранспорт. Один из таких беспилотников на днях поразил автомобиль Audi Q5, который двигался по дороге в Киевском районе города. В результате этого удара водитель машины погиб на месте, а пассажирка получила ранения. Новая модификация вражеских дронов устойчива к радиоэлектронной борьбе, поэтому правоохранители призывают водителей быть бдительными.

Как сообщали Новини.LIVE, интенсивность российских атак на Харьков постоянно меняется и происходит волнами. В последнее время в город снова начали долетать управляемые авиабомбы, хотя в течение длительного времени таких ударов не было. Враг также активно применяет дроны и комбинированные атаки.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Харькове погиб еще один спасатель в результате российского удара в ночь на 15 июня. В больнице скончался Николай Деркач. Известно, что он получил тяжелые ранения во время повторной российской атаки.