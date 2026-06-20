Обстріл Харкова: РФ повернулася до ударів КАБами

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Російська армія змінила тактику та відновила удари авіабомбами по Харкову після тривалої перерви. Окупанти атакують житлові квартали на світанку, руйнуючи будинки мирних мешканців. Водночас на вулицях міста з'явилася ще одна смертельна загроза — нові ворожі безпілотники.

Про це у коментарі Суспільне повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Пів року затишшя

Удосвіта 20 червня російські війська вдарили по Холодногірському району Харкова. Окупанти випустили три керовані авіабомби, проте одну з них силам оборони вдалося збити. Дві інші бомби долетіли до міста та поцілили прямо у двоповерховий житловий будинок.

"Було три КАБ, але один вдалося збити, два КАБи долетіли до Харкова, було пряме влучання у житловий двоповерховий будинок. Завдяки злагодженій роботі ДСНС, наших комунальних служб, департаменту надзвичайних ситуацій міської ради, вдалося врятувати вісьмох людей. Двоє людей звернулися за допомогою лікарів", — розповів міський голова Ігор Терехов.

Завдяки швидкій роботі екстрених служб під завалами ніхто не загинув. Останній подібний обстріл міста цим типом озброєння фіксували ще взимку.

Читайте також:

Удари на світанку

Російська армія атакує житлові масиви міста в ранковий час, коли люди ще сплять. Напередодні загарбники також поцілили в цей самий район, зруйнувавши приватний будинок та поранивши перехожих.

"Хочу відзначити, що це вже другий день поспіль Харків перебуває під ударами КАБів. Перед цим у січні-місяці, середині січня було влучання КАБ, тобто фактично пів року ми не знали, що таке КАБ, але, на жаль, ситуація складна і КАБи долітають до міста Харкова", — зазначив Ігор Терехов.

Він додав, що під ударами опинився саме Холодногірський район, де розташовані звичайні житлові будинки. Через постійну загрозу повторних атак жителів закликають бути максимально обережними.

Нова загроза

Окрім авіабомб, російські військові почали застосовувати у Харкові нові безпілотники. За даними обласної прокуратури, окупанти використовують FPV-дрони на оптоволокні для полювання за цивільним автотранспортом. Один із таких безпілотників днями влучив у автомобіль Audi Q5, який рухався дорогою в Київському районі міста. Внаслідок цього удару водій машини загинув на місці, а пасажирка отримала поранення. Нова модифікація ворожих дронів є стійкою до радіоелектронної боротьби, тому правоохоронці закликають водіїв бути пильними.

Як повідомляли Новини.LIVE, інтенсивність російських атак на Харків постійно змінюється і відбувається хвилями. Останнім часом до міста знову почали долітати керовані авіабомби, хоча тривалий період таких ударів не було. Ворог також активно застосовує дрони та комбіновані атаки.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові загинув ще один рятувальник внаслідок російського удару у ніч проти 15 червня. У лікарні помер Микола Деркач. Відомо, що він отримав важкі поранення під час повторної російської атаки.