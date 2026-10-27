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Главная Харьков Харьков вернулся к реалиям 2022 года: заявление депутата

Харьков вернулся к реалиям 2022 года: заявление депутата

Ua ru
27 октября 2026 19:01
Эксклюзив
Скорик сообщил о 15 погибших за восемь суток в Харьковской области ГСЧС Харьковской области
Поврежденный дом после обстрела. Фото: ГСЧС Харьковской области

Интенсивность российских обстрелов Харькова и области вновь напоминает начало полномасштабного вторжения в 2022 году, когда город ежедневно подвергался многочисленным ударам. За последние восемь суток в Харьковской области погибли 15 человек, в частности мальчик, который умер в больнице от полученных во время обстрела ранений, а российские войска продолжают применять против региона различные виды вооружения.

Об этом депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил в эфире программы "День.LIVE", сообщает Новини.LIVE.

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Ситуация в Харькове напоминает 2022 год

По словам Скорика, российские войска ежедневно атакуют Харьков и область, используя FPV-дроны, реактивную артиллерию, ударные беспилотники и ракеты.

"Террор в Харьковской области на сегодняшний день приобрел, мне кажется, еще более максимальный масштаб давления, чем был в 2022 году", — заявил депутат.

Скорик отметил, что за последние восемь суток в результате российских ударов погибли 15 человек. Среди жертв — мальчик, который получил ранения во время атаки на парк и впоследствии умер в больнице.

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По словам депутата, только за предыдущие сутки погибли три человека. Депутат также рассказал о недавних ударах по Новобаварскому району Харькова и пожаре на одном из торговых объектов. Кроме того, он сообщил о густом черном дыме вблизи Песочина, который видел во время поездки по трассе Харьков — Сумы.

Также Скорик подчеркнул, что российские войска применяют все более широкий спектр вооружения, в частности реактивные системы залпового огня и беспилотники на оптоволокне.

По оценке депутата, постоянные обстрелы существенно осложняют повседневную жизнь жителей Харькова и области.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что российские войска атаковали Харьковскую область, в результате чего пострадали мирные жители. В регионе зафиксировали повреждения частных домов, хозяйственных построек и другой гражданской инфраструктуры.

Также Новини.LIVE писал, что в течение суток российские войска обстреляли Харьков и еще 12 населенных пунктов области. В результате атак погибли люди, также были пострадавшие среди гражданского населения.

Харьков Харьковская область обстрелы война в Украине Александр Скорик
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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