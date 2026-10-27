Пошкоджений будинок після обстрілу. Фото: ДСНС Харківщини

Інтенсивність російських обстрілів Харкова та області знову нагадує початок повномасштабного вторгнення у 2022 році, коли місто щодня зазнавало численних ударів. За останні вісім діб на Харківщині загинули 15 людей, зокрема хлопчик, який помер у лікарні від отриманих під час обстрілу поранень, а російські війська продовжують застосовувати проти регіону різні види озброєння.

Про це депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик заявив в ефірі програми "День.LIVE", повідомляє Новини.LIVE.

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Ситуація в Харкові нагадує 2022 рік

За словами Скорика, російські війська щодня атакують Харків та область, використовуючи FPV-дрони, реактивну артилерію, ударні безпілотники та ракети.

"Терор на Харківщині на сьогодні набув, мені здається, більш максимального тиску, ніж був у 2022 році", — заявив депутат.

Скорик зазначив, що за останні вісім діб унаслідок російських ударів загинули 15 людей. Серед жертв — хлопчик, який дістав поранення під час атаки на парк і згодом помер у лікарні.

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За словами депутата, лише протягом попередньої доби загинули троє людей. Депутат також розповів про нещодавні удари по Новобаварському району Харкова та пожежу в одному з торговельних об'єктів. Крім того, він повідомив про густий чорний дим поблизу Пісочина, який бачив під час поїздки трасою Харків — Суми.

Також Скорик наголосив, що російські війська застосовують дедалі ширший спектр озброєння, зокрема реактивні системи залпового вогню та безпілотники на оптоволокні.

За оцінкою депутата, постійні обстріли суттєво ускладнюють повсякденне життя мешканців Харкова та області.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що російські війська атакували Харківську область, внаслідок чого постраждали мирні жителі. У регіоні зафіксували пошкодження приватних будинків, господарських споруд та іншої цивільної інфраструктури.

Також Новини.LIVE писав, що протягом доби російські війська обстріляли Харків і ще 12 населених пунктів області. Внаслідок атак загинули люди, також були постраждалі серед цивільного населення.