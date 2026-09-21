Синегубов о населении Харькова и выезде жителей города

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, массового отъезда жителей Харькова и области не наблюдается. После деоккупации люди начали возвращаться в город, и сейчас там постоянно проживает около 1,2–1,3 млн человек. Важную роль в этом играют поддержка бизнеса и реализация государственных программ.

Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Отъезд людей

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что, несмотря на ситуацию с безопасностью, массового отъезда жителей Харькова и области сейчас не наблюдается. Он напомнил, что после начала полномасштабного вторжения население Харькова резко сократилось. По его словам, из примерно двух миллионов жителей в городе оставалось около 300–350 тысяч человек.

После деоккупации Харьковской области часть жителей вернулась. Синегубов отметил, что уже четвертый год в Харькове стабильно фиксируется около 1,2–1,3 млн жителей.

"Харьковчане — это особенные люди. Мы пережили 2022 год, когда из города Харькова, фактически двухмиллионного города, оставалось 300–350 тысяч человек. Затем, после успешной деоккупации Харьковской области, люди вернулись", — сказал Синегубов.

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Что удерживает людей

По словам главы ОВА, на решение людей остаться в регионе влияет не только ситуация с безопасностью. Важную роль также играет поддержка бизнеса и создание условий для его работы во время войны. Синегубов подчеркнул, что власти постоянно отстаивают интересы Харьковщины, в частности при работе над государственными программами.

"Постоянная коммуникация, постоянная защита интересов Харьковщины и бизнеса в условиях полномасштабного вторжения, в условиях войны. И это очень важно для того, чтобы те или иные программы работали именно у нас. Потому что кое-где у нас есть особенности, в большинстве случаев у нас есть особенности. Поэтому, конечно, вот такая постоянная работа и удерживает людей, в том числе на местах", — отметил он.

По его словам, важно, чтобы программы Министерства экономики и других ведомств учитывали условия прифронтового региона.

Как предупреждают бизнес об опасности

Отметим, ранее Олег Синегубов рассказал, что предприятия не получают общую карту движения российских беспилотников над Харьковом. Система определяет направление движения дрона и позволяет предупредить конкретный бизнес, если беспилотник приближается к нему.

После получения предупреждения работники и посетители должны перейти в безопасное место. Для этого в Харьковской области планируют увеличить количество модульных укрытий возле АЗС и других предприятий, а также усилить координацию с ВСУ и силами противовоздушной обороны.

Как сообщали Новини.LIVE, Игорь Терехов заявлял, что государство должно создать программу доступного жилья и механизм компенсаций за утраченное жилье. По его словам, это необходимо для того, чтобы украинцы не уезжали за границу, а возвращались в Украину. Терехов также предложил создать государственную компанию-оператора программы жилищного строительства.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что в Харькове сейчас проживает около 1,4 млн человек. Среди них 223 тысячи — внутренне перемещенные лица. В городе также стало больше детей. По словам Игоря Терехова, рост численности населения в Харькове, в частности, заметен по количеству школьников.