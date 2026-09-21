Синєгубов про населення Харкова та виїзд жителів міста

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Попри складну безпекову ситуацію, масового виїзду жителів Харкова та області не фіксують. Після деокупації люди почали повертатися до міста, і нині там стабільно проживає близько 1,2–1,3 млн людей. Важливими для цього залишаються підтримка бізнесу та робота державних програм.

Про це розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Виїзд людей

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що попри безпекову ситуацію масового виїзду жителів Харкова та області зараз не спостерігають. Він нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення населення Харкова різко скоротилося. За його словами, з близько двох мільйонів жителів у місті залишалися приблизно 300–350 тисяч людей.

Після деокупації Харківської області частина мешканців повернулася. Синєгубов зазначив, що вже четвертий рік у Харкові стабільно фіксують близько 1,2–1,3 млн жителів.

"Харків’яни — це особливі люди. Ми пройшли 2022 рік, коли з міста Харкова, фактично двомільйонного міста, залишалося 300–350 тисяч. Люди потім після успішної деокупації Харківської області повернулися", — сказав Синєгубов.

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Що утримує людей

За словами очільника ОВА, на рішення людей залишатися в регіоні впливає не лише ситуація з безпекою. Важливу роль також відіграє підтримка бізнесу та створення умов для його роботи під час війни. Синєгубов наголосив, що влада постійно відстоює інтереси Харківщини, зокрема під час роботи над державними програмами.

"Постійна комунікація, постійне відстоювання інтересів Харківщини і бізнесу, в умовах повномасштабного вторгнення, в умовах війни. І це дуже важливо для того, щоб ті чи інші програми працювали саме у нас. Тому що подекуди у нас є особливості, в більшості у нас є особливості. Тому, звичайно, ось така постійна робота і тримає людей в тому числі на місцях", — зазначив він.

За його словами, важливо, щоб програми Міністерства економіки та інших відомств враховували умови прифронтового регіону.

Як попереджають бізнес про небезпеку

Зазначимо, раніше Олег Синєгубов розповів, що підприємства не отримують загальну карту руху російських безпілотників над Харковом. Система визначає напрямок руху дрона та дає змогу попередити конкретний бізнес, якщо безпілотник наближається до нього.

Після отримання попередження працівники та відвідувачі мають перейти у безпечне місце. Для цього на Харківщині планують збільшувати кількість модульних укриттів біля АЗС та інших підприємств, а також посилювати координацію із ЗСУ та силами протиповітряної оборони.

Як повідомляли Новини.LIVE, Ігор Терехов заявляв, що держава має створити програму доступного житла та механізм компенсацій за втрачене житло. За його словами, це необхідно, щоб українці не виїжджали за кордон, а поверталися в Україну. Терехов також запропонував створити державну компанію-оператора програми житлового будівництва.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові наразі проживає близько 1,4 млн людей. Серед них 223 тисячі — внутрішньо переміщені особи. У місті також побільшало дітей. За словами Ігоря Терехова, збільшення кількості населення в Харкові, зокрема, помітне за кількістю школярів.