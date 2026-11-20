Люди гуляют по Харькову. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове впервые с начала полномасштабной войны планируется провести общегородские общественные слушания. Горожане смогут обсудить, сколько средств получит город в 2027 году и на что они будут потрачены. Также речь пойдет о развитии Харькова и изменениях в правилах, по которым жители участвуют в жизни общины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Первые общественные слушания за время войны

По информации горсовета, встреча состоится 26 ноября в 10:00. Ее инициировал мэр Игорь Терехов. Слушания организуют в безопасном помещении. Горожане будут обсуждать сразу три документа, от которых будет зависеть работа Харькова в следующем году. Речь идет о городском бюджете, программе экономического и социального развития и изменениях в Уставе территориальной общины.

Сколько денег получит Харьков

Больше всего цифр содержит проект бюджета на 2027 год. Городские власти рассчитывают получить 22,81 млрд грн, а потратить — 22,59 млрд грн. Из общей суммы доходов более 22,2 млрд грн должны поступить в общий фонд, ещё около 611 млн грн — в специальный. На реализацию городских программ предлагается направить более 19,19 млрд грн. Еще 150 млн грн планируется заложить в резервный фонд. Эти деньги город сможет использовать на непредвиденные расходы.

В проекте отдельно определены расходы, которые должны финансироваться в первую очередь. Это зарплаты работников бюджетных учреждений, медикаменты, питание, коммунальные услуги и социальные выплаты. Также предусмотрена финансовая поддержка коммунальных предприятий, в частности для выплаты зарплат и расчетов за энергоносители. Окончательный бюджет должны утвердить депутаты городского совета.

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Изменения в Харькове в 2027 году

Второй документ, который будут обсуждать харьковчане, касается не только финансов, но и повседневной жизни города. В проекте программы развития на 2027 год городские власти определили несколько приоритетов: безопасность, энергетическая автономность, возвращение людей в Харьков и восстановление экономики. В частности, планируется продолжить восстановление поврежденных россиянами жилых домов, ремонтировать инженерные сети и транспортную инфраструктуру. Среди задач также — восстановление социальных учреждений, строительство и обустройство защитных сооружений, повышение энергоэффективности города.

Особое внимание уделяется людям, которые больше всего нуждаются в поддержке. Программа предусматривает меры для ветеранов и их семей, внутренне перемещенных лиц, развитие безбарьерной среды и поддержку доступного жилья.

Харьковчане будут влиять на принятие решений

Третий вопрос касается Устава территориальной общины. На слушаниях планируется рассмотреть положения об общественном участии. Таким образом, горожане будут обсуждать не только бюджет и планы на следующий год, но и правила взаимодействия общины с городскими властями. Все три проекта уже доступны на официальном сайте Харьковского городского совета в разделе "Общественные слушания". Ознакомиться с ними можно до встречи.

Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют запустить совместное производство лифтов с чешской компанией. Мэр Игорь Терехов договорился о пилотном проекте, в рамках которого в течение шести месяцев в городе должны собрать первые пять лифтов. Комплектующие будет поставлять чешская компания Vimislicki Elevators, а готовое оборудование сертифицируют в Украине. Всего в Харькове обновления требуют около 6,6 тысячи лифтов.

Также Новини.LIVE сообщали, что Игорь Терехов предложил распространить опыт Харькова в сфере гражданской защиты на другие общины Украины. По словам мэра, благодаря специальной системе видеонаблюдения городские службы теперь определяют место попадания примерно за 30 секунд вместо пяти минут. После этого спасатели, медики и коммунальщики получают информацию для выезда на место.