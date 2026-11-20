Люди гуляють Харковом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові вперше від початку повномасштабної війни планують провести загальноміські громадські слухання. Містяни зможуть обговорити, скільки грошей отримає місто у 2027 році та на що їх витрачатимуть. Також йтиметься про розвиток Харкова та зміни до правил, за якими жителі беруть участь у житті громади.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Перші громадські слухання за час війни

За інформацією міськради, зустріч відбудеться 26 листопада о 10:00. Її ініціював міський голова Ігор Терехов. Слухання організують у безпечному приміщенні. Містяни обговорюватимуть одразу три документи, від яких залежатиме робота Харкова наступного року. Йдеться про міський бюджет, програму економічного та соціального розвитку та зміни до Статуту територіальної громади.

Скільки грошей отримає Харків

Найбільше цифр містить проєкт бюджету на 2027 рік. Міська влада розраховує отримати 22,81 млрд грн, а витратити 22,59 млрд грн. Із загальної суми доходів понад 22,2 млрд грн мають надійти до загального фонду, ще близько 611 млн грн — до спеціального. На реалізацію міських програм пропонують спрямувати понад 19,19 млрд грн. Ще 150 млн грн планують закласти до резервного фонду. Ці гроші місто зможе використовувати на непередбачені витрати.

У проєкті окремо визначили видатки, які мають фінансувати насамперед. Це зарплати працівників бюджетних установ, медикаменти, харчування, комунальні послуги та соціальні виплати. Також передбачено фінансову підтримку комунальних підприємств, зокрема для виплати зарплат і розрахунків за енергоносії. Остаточний бюджет мають затвердити депутати міської ради.

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Зміни у Харкові у 2027 році

Другий документ, який обговорюватимуть харків'яни, стосується не лише фінансів, а й повсякденного життя міста. У проєкті програми розвитку на 2027 рік міська влада визначила кілька пріоритетів: безпека, енергетична автономність, повернення людей до Харкова та відновлення економіки. Зокрема, планують продовжувати відбудову пошкоджених росіянами житлових будинків, ремонтувати інженерні мережі й транспортну інфраструктуру. Серед завдань також відновлення соціальних закладів, будівництво та облаштування захисних споруд, підвищення енергоефективності міста.

Окрему увагу приділяють людям, які найбільше потребують підтримки. Програма передбачає заходи для ветеранів та їхніх родин, внутрішньо переміщених осіб, розвиток безбар'єрного середовища й підтримку доступного житла.

Харків'яни впливатимуть на рішення

Третє питання стосується Статуту територіальної громади. На слуханнях планують розглянути положення про громадську участь. Таким чином, містяни обговорюватимуть не лише бюджет і плани на наступний рік, а й правила взаємодії громади з міською владою. Усі три проєкти вже доступні на офіційному сайті Харківської міської ради в розділі "Громадські слухання". Ознайомитися з ними можна до зустрічі.

Новини.LIVE писали, що в Харкові планують запустити спільне виробництво ліфтів із чеською компанією. Міський голова Ігор Терехов домовився про пілотний проєкт, у межах якого протягом шести місяців у місті мають зібрати перші п'ять ліфтів. Комплектувальні постачатиме чеська компанія Vimislicki Elevators, а готове обладнання сертифікують в Україні. Загалом у Харкові оновлення потребують близько 6,6 тисячі ліфтів.

Також Новини.LIVE розповідали, що Ігор Терехов запропонував поширити досвід Харкова у сфері цивільного захисту на інші громади України. За словами мера, завдяки спеціальній системі відеоспостереження міські служби тепер визначають місце влучання приблизно за 30 секунд замість п'яти хвилин. Після цього рятувальники, медики та комунальники отримують інформацію для виїзду на місце.