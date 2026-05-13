Харьковчанин скрываясь от мобилизации совершал преступления

Ударил ножом в спину товарища и обокрал знакомого, который был без сознания — харьковчанину, который скрывался от мобилизации, суд вынес приговор. Теперь 31-летнему мужчине придется провести 7 лет за решеткой.

Детали дела

По данным следствия, в начале сентября 2024 года харьковчанин прошел военно-врачебную комиссию. Его признали годным к службе и вручили боевую повестку. Однако в воинскую часть он так и не прибыл, а причин своей неявки не объяснил. В декабре 2024 года он выпивал вместе с соседом в доме на Салтовском шоссе. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку. В какой-то момент нападавший ударил знакомого ножом в спину и ушел в свою квартиру.

Еще одно преступление произошло в апреле 2025 года. Возвращаясь из бара, мужчина увидел у подъезда своего знакомого, которому медики оказывали помощь. Пострадавший был в полубессознательном состоянии.

По версии правоохранителей, харьковчанин помог посадить мужчину на скамейку, а затем забрал его сумку с мобильным телефоном. Когда работники скорой сделали ему замечание, он убежал. В тот же день его задержали правоохранители.

Как наказали

Прокуроры доказали вину мужчины сразу по нескольким статьям — уклонение от мобилизации, умышленное тяжкое телесное повреждение и грабеж, совершенный повторно во время военного положения. Суд также учел неотбытое наказание за предыдущие преступления. В итоге мужчину приговорили к 7 годам и 2 месяцам лишения свободы.

Другие дела

