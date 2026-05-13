Харків'янин ховаючись від мобілізації вчиняв злочини

Чоловік в кабінеті прокурора. Фото ілюстративне: Харківська обласна прокуратура

Вдарив ножем у спину товариша і обікрав знайомого, який був непритомний — харків'янину, який переховувався від мобілізації, суд виніс вирок. Тепер 31-річному чоловікові доведеться провести 7 років за ґратами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі справи

За даними слідства, на початку вересня 2024 року харків’янин пройшов військово-лікарську комісію. Його визнали придатним до служби та вручили бойову повістку. Однак до військової частини він так і не прибув, а причин своєї неявки не пояснив. У грудні 2024 року він випивав разом із сусідом у будинку на Салтівському шосе. Між чоловіками спалахнула сварка, яка переросла у бійку. У якийсь момент нападник ударив знайомого ножем у спину та пішов до своєї квартири.

Ще один злочин стався у квітні 2025 року. Повертаючись із бару, чоловік побачив біля під’їзду свого знайомого, якому медики надавали допомогу. Потерпілий був у напівнепритомному стані.

За версією правоохоронців, харків’янин допоміг посадити чоловіка на лавку, а потім забрав його сумку з мобільним телефоном. Коли працівники швидкої зробили йому зауваження, він утік. Того ж дня його затримали правоохоронці.

Як покарали

Прокурори довели вину чоловіка одразу за кількома статтями — ухилення від мобілізації, умисне тяжке тілесне ушкодження та грабіж, скоєний повторно під час воєнного стану. Суд також врахував невідбуте покарання за попередні злочини. У підсумку чоловіка засудили до 7 років і 2 місяців позбавлення волі.

Інші справи

Раніше у Харкові сталася стрілянина. Близько 00:50 на проспекті Аерокосмічному біля дороги виявили 22-річного чоловіка з вогнепальним пораненням ноги. Його у стані алкогольного сп’яніння госпіталізували. За попередніми даними, компанія молодих людей відпочивала та вживала алкоголь. Очевидці повідомляють, що конфліктів між ними не було. Через деякий час пролунали постріли, після чого пораненого знайшли вже біля дороги, а інших людей поруч не було.

На місці події слідчі вилучили гільзи та інші речові докази. Правоохоронці встановлюють особу стрілка та всі обставини інциденту. Розпочато провадження за статтею про хуліганство із застосуванням зброї.

