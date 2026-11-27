Сотрудник "Харьковоблэнерго" во время ремонтных работ. Фото иллюстративное: "Харьковоблэнерго"

В пятницу, 27 ноября, в Харьковской области в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения вводят по указанию НЭК "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме после российских обстрелов.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на "Харьковоблэнерго".

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Графики отключения света в Харьковской области 27 ноября

По информации энергетиков, ограничения будут действовать с 00:00 до 24:00. Время отсутствия электроснабжения для каждой подочереди определено с учетом периодов переключения.

Часы отключений:

1.1 — 10:00–13:30, 17:00–24:00.

1.2 — 10:00–13:30, 16:30–23:30.

2.1 — 00:00–03:00, 08:00–13:30, 16:30–23:30.

2.2 — 00:00–03:00, 10:00–13:30, 16:00–17:00, 20:30–24:00.

3.1 — 13:00–17:00, 20:30–24:00.

3.2 — 10:00–17:00.

4.1 — 03:00–06:30, 13:30–17:00.

4.2 — 03:00–06:30, 13:30–17:00.

5.1 — 06:30–10:00, 13:30–16:00, 17:00–20:30.

5.2 — 06:30–10:00, 13:30–16:00, 17:00–20:30.

6.1 — 06:30–10:00, 17:00–20:30.

6.2 — 06:30–10:00, 17:00–20:30.

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В "Харьковоблэнерго" предупредили, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому графики могут корректировать.

Сообщение "Харьковоблэнерго". Фото: скриншот

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